De best verkochte bedrijfswagens in 2022. Wie zijn de winnaars?

Als we je dit lijstje niet zouden geven zou je het misschien zelf ook wel kunnen verzinnen. De best verkochte bedrijfswagens zie je namelijk elke dag op de weg rijden. Toch is het interessant om concrete aantallen inzichtelijk te hebben. We hebben ons huiswerk gedaan. Aan de hand van VWE Automotive is hier een lijstje uit voortgekomen. Het gaat hier om de bedrijfswagenverkopen tot nu toe, dus tot en met begin november 2022. Bovendien hebben we het over bedrijven of ondernemers die een nieuwe bestelbus kopen, niet gebruikt.

En nee, de best verkochte bedrijfswagen is geen Volkswagen Transporter! Misschien had je dat gedacht omdat het zo’n populaire vierwieler is. En ja, de Transporter staat in de top drie, maar wist het dus niet tot de eerste of zelfs tweede plek te schoppen.

Top 3

De Volkswagen Transporter staat op plek drie met 3.288 verkopen. In vergelijking met de nummer twee en één zit er echt wel een flink verschil tussen. Op P2 staat de Mercedes Sprinter, met 4.214 verkopen. De onbetwiste nummer één is de Ford Transit Custom. Deze bestelwagen werd tot op heden 4.889 keer verkocht.

RAM 1500

Zijn er nog verrassingen in het lijstje? Eentje zeker weten. De RAM 1500! Deze brute pickup met dikke V8 staat gewoon in de top 25 van de best verkochte bedrijfswagens van 2022 tot nu toe. Je ziet ze ook vrij regelmatig rijden. In 2025 overweegt het kabinet om de niet-BPM voor bedrijfsauto’s af te schaffen. Dat zou een enorme dip in verkopen voor auto’s zoals de RAM 1500 betekenen. Inclusief de BPM is deze pickup financieel gezien totaal niet interessant meer.

Best verkochte bedrijfswagens van 2022 tot nu toe

Ford Transit Custom (4.889) Mercedes-Benz Sprinter (4.214) Volkswagen Transporter (3.288) Renault Master (3.194) Mercedes-Benz Vito (3.158) Renault Trafic (2.486) Volkswagen Caddy Cargo (2.388) Volkswagen Crafter (2.112) Ford Transit (1.727) Opel Vivaro (1.720) Peugeot Expert (1.456) Ford Transit Connect (1.347) Opel Combo (1.339) Peugeot Partner (1.333) Mercedes-Benz Citan (1.204) Iveco Daily (923) Volkswagen Caddy Cargo Maxi (887) Toyota PROACE Worker (851) MAN TGE (791) Renault Express (784) Opel Movano (731) Opel Vivaro-e (728) Toyota PROACE CITY (727) RAM 1500 (585) Citroën JUMPY (531)

Bron: VWE Automotive