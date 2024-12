Rob Kamphues vertrekt bij Ziggo, gaat naar Viaplay

Leegloop bij Ziggo Sport: na Doornbos vertrekt nu ook Kamphues. Het Race Café zal nooit meer hetzelfde zijn.

Rob Kamphues en Robert Doornbos waren jarenlang dé gezichten van Ziggo Sport Formule 1. Laatstgenoemde maakte echter begin deze maand bekend Ziggo te verlaten. Sterker nog: Doornbos gaat Nederland in zijn geheel verlaten, om zijn geluk te beproeven in de zandbak.

Zonder Doornbos heeft Kamphues er kennelijk ook geen zin meer in, want ook hij gaat Ziggo verlaten. Dat betekent niet dat we zijn glimmende hoofd voortaan moeten missen op tv. De 64-jarige presentator (ja, je zou het niet zeggen) stapt namelijk over naar Viaplay.

Wat gaat hij doen bij Viaplay? In ieder geval niet Amber Brantsen vervangen, want die blijft nog gewoon de live uitzendingen presenteren. Rob Kamphues gaat nieuwe programma’s rondom de F1-weekenden presenteren op vrijdag, zondag en maandag. Daar wordt hij ook weer herenigd met Tom Coronel. We kunnen niet wachten.

Voor Ziggo Sport is het vertrek van Doornbos én Kamphues natuurlijk een flinke domper. Je kunt zeggen wat je wil, maar de twee hadden wel een bepaalde chemie. Wie Rob Kamphues gaat opvolgen bij Ziggo is nog niet bekend. Misschien heeft Eddy Zoëy nog wat tijd over, dan is het net alsof er niks veranderd is.