Importheffingen voor zijn: het regent Chinese auto’s

Om de importheffingen voor te zijn regende het Chinese auto’s.

Helaas pindakaas voor Chinese auto’s en alle auto’s van Europese makelij die op Chinese bodem worden geproduceerd. Sinds 5 juli hanteert de EU een importheffing om de voertuigen hier op ons continent aan de man te brengen.

Chinese auto’s importheffingen

Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de Chinezen de afgelopen tijd niet stil hebben gezeten. Diverse merken hebben plannen gemaakt om fabrieken in Europa te bouwen. Om de importheffingen voor te zijn heeft er nog een andere ontwikkeling plaatsgevonden.

De importheffingen werden van kracht op 5 juli 2024. Wat doe je dan als Chinese autobouwer? Juist, zorgen dat die auto’s voor juli op Europese bodem zijn aangekomen zodat ze nog net voor het tarief minus de importheffingen verkocht kunnen worden.

Dat zien we terug in de cijfers. In juni van dit jaar werden 23.000 auto’s uit China op Europese bodem geregistreerd. Een stijging van maar liefst 72 procent in vergelijking met mei. Niet eerder kwamen er in een maand zoveel auto’s uit China naar ons continent. Dat blijkt uit informatie van Dataforce.

De cijfers over juli zijn uiteraard nog niet bekend. Over minder dan 48 uur is deze maand afgelopen en dan is het afwachten wat de data gaat laten zien. Verwacht een dikke dip ten opzichte van een maand geleden.

Doordat het plots Chinese auto’s regent bij ons steeg het marktaandeel van de merken uit het Aziatische land met 11 procent. Als je de afgelopen maanden duizenden Chinese auto’s in en rondom Europese havens hebt gezien weet je nu waarom. Snel nog even wat ladingen droppen om die heffingen voor te zijn. Slimme jongens, die Chinezen.

Inmiddels loopt het aantal Chinese automerken in de tientallen. Een deel daarvan zijn actief in Europa. Inmiddels bekende merken zijn BYD, Aiways, XPeng, Nio en Lynk & Co.

Fotocredit: Nio ET5 Touring, @Maurice16 via Autoblog Spots