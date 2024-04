BYD: hetze tegen Chinese automerken is belachelijk

BYD spreekt zich uit tegen de hetze die is ontstaan tegen de Chinese automerken.

Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten kijkt men met enige wantrouwen tegen elektrische auto’s uit China aan. Er is angst voor vermeende spionagepraktijken vanuit de Chinese overheid. Belachelijk, aldus BYD topvrouw Stella Li tegenover het AD.

BYD en de hetze tegen Chinese automerken

Is het angst voor stevige concurrentie, of zijn overheden daadwerkelijk bang voor al die Chinese auto’s op de wegen in Europa en Amerika? Het wantrouwen valt niet goed bij Stella Li, ze omschrijft het als compleet valse beschuldigingen. In dat opzicht heeft ze vooralsnog gelijk. Er zijn geen bewijzen gevonden dat er vermeende spionagepraktijken plaatsvinden met de komst van de elektrische auto’s. Het vertrouwen in China is echter laag en daardoor ontstaat dit gevoel. In Europa, maar ook in de Verenigde Staten.

Li trekt de vergelijking door met smartphones. Volgens haar kleeft er een groter risico op spionage als het gaat om smartphones dan auto’s. Een telefoon past in een broekzak en is veel makkelijker inzetbaar voor spionagepraktijken dan een voertuig op vier wielen.

In het interview komt ook de mogelijke extra importheffingen voor Chinese auto’s vanuit de EU ter sprake. De Europese Unie spreekt over oneerlijke concurrentie. In China helpt de overheid eigen bedrijven een financieel handje om voet aan grond te krijgen in andere markten. Volgens Li gaat da geld naar consumenten in vorm van lagere aanschafprijzen en niet naar de fabrikanten zelf.

Daarnaast zegt ze dat het ook andersom werkt. Als een automerk van buiten China zich wel vestigen in het land helpt de Chinese regering ook door middel van subsidie. Het is dus geen eenrichtingsverkeer.

Li is niet bang voor de kritiek die er nu is. Ze wil BYD zo snel mogelijk hier in Europa in het lijstje met best verkochte automerken krijgen. In Nederland is Louwman verantwoordelijk voor het leveren van BYD’s. Met de huidige strategie verkoopt BYD vooral auto’s die vanuit China naar Europa komen. Uiteindelijk moeten er auto’s in Europa geproduceerd gaan worden, voor de Europese markt met een Europees sausje. Dat kan consumenten over de streep trekken.