Politie neemt Golf R flink te grazen die binnenkort van jou kan zijn

Maar of je hem moet willen hebben, is de vraag.

Op deze website delen we weleens wat video’s van politieachtervolgingen. We zijn de Nederlandse politie dan ook voor eeuwig dankbaar voor deze bron aan geinige video’s. Maar niet alle achtervolgingen lopen af met de crimineel in de boeien. Gelukkig zijn onze agenten geen opgevers. Zo ontsnapte de Volkswagen Golf 8 R hierboven aan de politie. Een nachtje later was de Golf-rijder minder fortuinlijk.

Bij beide achtervolgingen ging de politie-eenheid Oost-Nederland achter de VW omdat de bestuurder bekendstaat om asociaal rijden en vluchten voor de politie. De agenten hebben de man dus al vaker moeten laten gaan. In de nacht van 19 op 20 december spotten de agenten hem weer en gaan achter de VW aan.

De Golf-rijder krijgt een stopteken, maar negeert dat. In plaats van te stoppen, schiet hij er met ”snelheden boven de 210 km/u” van tussen. Wanneer hij binnen de bebouwde kom van Huissen komt, houdt de Golf snelheden boven de 100 km/u aan en negeert alle verkeersregels. Tijd voor actie, vinden de achtervolgende smerissen.

Politie maakt einde aan achtervolging

Op een rotonde probeert de Golf-bestuurder te keren. Aldaar ramt de politie in de linkerflank van de Volkswagen. Door de harde duw is het front van de politieauto naar de gallemiezen, maar niet zonder resultaat. Naast de flinke deuk in de zijkant is de ophanging van het linkervoorwiel afgebroken. Daardoor komt de Golf, ondanks verwoede pogingen, niet meer van zijn plek.

De agenten verdenken de Golf-rijder ervan dat hij drugs heeft gebruikt. Na de aanhouding weigert hij mee te werken aan tests. Wel vindt de politie een gripzakje met vermoedelijk harddrugs. Een heterdaadje dus.

De kapotte Golf R kopen?

Het rijbewijs mag de verdachte inleveren en de Golf wordt in beslag genomen. De Officieer van Justitie mag gaan bepalen over het lot van de VW. Het kan zijn dat de auto teruggaat naar de eigenaar. Ik ben geen strafrechter, maar gezien het vergrijp en het feit dat dit niet de eerste keer is dat de beste man wordt achtervolgd, kan ik me voorstellen dat justitie hem niet graag terug in de R zet.

Mocht dat het geval zijn, dan wordt de auto verbeurd verklaard. Oftewel, de auto wordt aangeboden bij Domeinen RZ. We blijven de website van Domeinen in de gaten houden en voegen hier een linkje toe wanneer de Golf wordt aangeboden. In de huidige ronde kun je nog bieden op een Panamera die verdacht laag op zijn pootjes staat.