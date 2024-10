Chinese EV-verkoop door het putje in Europa

De Chinese elektrische auto’s blijven in de showrooms staan in Europa.

Xpeng, BYD, Nio. Aan het merkaanbod ligt het niet. De keuze is reuze voor de consument of zakelijke rijders die een elektrische auto overweegt. De EV is echter minder in trek op Europees gebied, daar voelen met name de Chinese merken de pijn van.

Verkoop Chinese elektrische auto’s

Er is duidelijk wat gaande, de cijfers liegen niet. In augustus 2024 werden er maar liefst 48 procent minder Chinese EV’s verkocht in Europa in vergelijking met augustus 2023. De Chinese EV’s vertegenwoordigen de laatste verkoopaantallen in 18 maanden tijd. Daarover bericht Bloomberg. In Nederland is het niet veel beter.

De pijn komt extra hard aan bij auto’s uit China. Europese elektrische auto’s verkopen ook niet als warme broodjes, maar deze groep voertuigen heeft in elk geval niet te maken met importheffingen. EV’s geproduceerd in China wel, dat maakt ze duurder en daardoor onaantrekkelijker.

De gouden tijden voor de Chinese merken lijken nu al te zijn geweest. Voorlopig lijkt het er niet op dat de importheffingen gaan verdwijnen. Bovendien is de algeheel vraag naar elektrische auto’s minder en minder in Europa. Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, bouwen voordeeltjes zoals een aanschafsubsidie af. Daardoor kiest de Europeaan toch weer sneller voor een auto op benzine.

MG zag de verkopen in augustus 2024 in Europa verdampen met 65 procent. BYD verkocht daarentegen meer auto’s. MG was goed voor 3.037 verkopen in Europa, BYD 3.329 verkopen. De top 5 bestaat verder uit Xpeng met 675 verkopen en Great Wall met 205 verkopen in Europa. Volgens Jato Dynamics waren alle Chinese merken samen goed voor 14.843 verkopen in Europa. Wat dus bijna een halvering is in vergelijking met augustus 2023.

Dat BYD het beter doet dan MG zal hard aankomen bij het merk. BYD heeft grootse plannen voor Europa, met zelfs het bouwen van een fabriek op Europese bodem. Daarmee omzeilen ze de importheffingen en gaat dat mogelijk helpen om nog meer verkopen te behalen.