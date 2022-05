Impreza P25 restomod krijgt meer vermogen dan 280 pk!

En Prodrive gaat de Impreza P25 restomod in elkaar schroeven. Dat kan niet anders dan een pareltje worden.

In de jaren ’90 waren de snelle Impreza’s ware cult-auto’s. Ze klonken anders, ze zagen er anders uit, de prijs was te doen en de prestaties waren bizar. Oh ja, met een paar modificaties waren het zeer snelle auto’s. In Nederland waren het de GT Turbo’s. Voor ongeveer de helft van het geld van een Escort RS Cosworth, Celica GT-Four of Delta Integrale had je namelijk een even snelle Subaru Impreza.

In het Verenigd Koninkrijk ging men verder met de gevleugelde Subaru‘s. Daar waren er dankzij de grijze import ook veel andere (snellere) versies, waaronder de WRX STI. De eerste generatie kwam in 1994 op de markt en de laatste is inmiddels uit productie gegaan. Er komt geen opvolger. Net als bij heel veel andere leuke auto’s is er maar een optie: restomodden!

Prodrive Impreza P25 Restomod

Dat is precies wat ze bij Prodrive gaan doen. Hun laatste project is namelijk de P25. Het idee is om de ideale en ultieme Impreza te gaan maken. Ter referentie, de ultieme Impreza is voor Prodrive de 22B STI uit 1998 en de WRC rallyauto waar ze in 1997 wereldkampioen werden. Die laatste heeft Prodrive zelf ontwikkeld en gebouwd, dus ze zijn er bekend mee.

De basis is een tweedeurs Impreza. Die werd in onder andere Japan en de VS verkocht. Niet alleen als snelle WRX, maar ook de reguliere versies. Waarschijnlijk hebben ze zoveel mogelijk van die chassis’ opgespoord.

Alles nieuw

Voor de rest zal Prodrive alles helemaal opnieuw opbouwen. De motor is een latere 2.5 liter boxer die ‘meer dan 400 pk’ moet gaan leveren. De transmissie is een semi-automatische zesbak. Bijzonder, want een Impreza STI heeft altijd een handbak gehad. Om het gewicht zo laag mogelijk te houden, zal Prodrive zoveel mogelijk gebruik gaan maken van koolstofvezel.

De Prodrive Impreza P25 restomod is niet de eerste speciale Prodrive-Impreza. Ze hebben in de afgelopen jaren er een heleboel van gebouwd. Het hoogtepunt is de tegenhanger van de 22B STI, de Impreza P1 (afbeeldingen onder). Ook dit was een tweedeurs Impreza met flink veel vermogen. De P25 kun je zien als de spirituele opvolger daarvan.

Net als de rallyauto en de P1 zal Peter Stevens zich buigen over het design van de auto. De Prodrive Impreza P25 zal zijn debuut maken op Goodwood Festival of Speed dat volgende maand van start gaat.

Meer lezen? Dit zijn de 12 lekkerste Impreza’s ooit gebouwd!

Nog meer lezen? Dit zijn 16 gave projecten van Prodrive op een rij!