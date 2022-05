Leclerc zou een straf moeten krijgen voor het missen van de weegbrug. Maar gaat dat ook gebeuren?

We hebben het er net over dat Max Verstappen en Monaco niet altijd een gelukkige combinatie is geweest. Het is een baan waar specialisten opstaan. Perez, Vettel en Alonso doen het dit weekend tot dusver uitstekend.

Maar voor de Nederlander wil het niet echt lekker vlotten (Verstappen hoopt dan ook op chaos). Maar dat stelt niets voor in vergelijking met Charles Leclerc. Die man heeft gewoon altijd pech op Monaco. Het is een Monegask, dus je zou denken dat ‘ie de baan wel goed kent. Maar ergens lijkt er een vloek te rusten.

Dit weekend is Leclerc het hele weekend bloedsnel. Telkens was hij 2-3 tienden sneller dan Sainz, Pérez en Verstappen in de vrije trainingen. Ook in de kwalificatie van de GP Monaco 2022 ging het uitstekend. Echter, iets minder dan 6 minuten voor het einde moest Leclerc naar de weegbrug. Daarbij maakte hij een foutje: hij reed voorbij de weegbrug, waardoor de Ferrari-monteurs de SF-75 naar achteren moesten duwen.

Leclerc zou een straf moeten krijgen?

Dat mag officieel niet, je moet er zelf oprijden vanaf de voorkant. De wedstrijdleiding heeft bepaald dat er geen straf zal volgen voor Leclerc. Daar is Charles het ongetwijfeld mee eens. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko echter niet. Aan de Östereichische Rund Funk laat het het volgende weten:

Als je dit bestraft zoals in de junior-klasses, dan moet dit flink bestraft worden. Dit verdient een drastische straf. Hij reed er immers voorbij. Ze hebben niets aan de auto veranderd, maar het zou een straf moeten zijn.



Ik wens het hem (Leclerc, red) niet toe, want hij heeft al zoveel pech gehad in Monaco. Maar ik denk niet dat je met het terugduwen van de auto de overtreding goed kunt maken. Helmut Marko, wilt Leclerc er niet bijlappen maar toch ook wel.

Protest Red Bull

Dan blijft er nog maar één vraag over. Gaat Red Bull hier officieel een bezwaar indienen. Vorig seizoen waren Mercedes en Red Bull verwikkeld in een hevige strijd waarbij men constant elkaar dwars lag. Dit seizoen is er iets meer respect. Red Bull zal dan ook géén protest indienen:

Ik denk niet dat we moeten ingrijpen. Het was zo duidelijk. Er rijden meer teams achter hem vandaag. Die zijn allemaal geïnteresseerd om een plaatsje naar voren te gaan. Wij zullen in elk geval geen officieel bezwaar indienen. Helmut Marko, is verrassend mild dit weekend.

Om met @jaapiyo te spreken: waarvan akte.

Wat vind jij? Had de wedstrijdleiding de regels moeten volgen en Leclerc moeten straffen? Of was het een minimale overtreding en verdient Leclerc niet nóg meer pech? Laat het weten, in de comments!

