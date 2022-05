A110 GT Jean Rédélé is ultiem speciaaltje voor de fijnproever

De Alpine A110 GT Jean Rédélé is typisch zo’n auto voor de echte kenner.

De Alpine A110 is een van de leukste auto’s die op dit moment in de prijslijsten staat. Het is namelijk een sportcoupé met middenmotor, fabeltastische wegligging, puike prestaties en een fraai uiterlijk. Ook leuk: het is echt een auto voor de liefhebber. Niemand koopt een A110 om patsen of poseren. Nee, in de Alpine A110 wil je in eerste instantie plezier beleven. Vandaar dat collega @bart een poster van de Alpine A110 heeft. En een muismat. En een paar buttons.

Speciaal voor de liefhebber die een beetje meer wil, is er de Alpine A110 GT Jean Rédélé. Voor hem niet kent, dat was de oprichter van Alpine. Hij zou namelijk dit jaar 100 zijn geworden. Vandaar deze speciale uitvoering van de Franse sportauto.

Gris Montebello

De basis van de Alpine A110 GT Jean Rédélé is de A110 GT, zoals je uit de naam kan afleiden. De kleur is Gris Montebello, een kleur waar Jean Rédélé erg gek op was. Naast de grijze lak is het dak hoogglans zwart.

Daarnaast zijn er 18 inch grote ‘Grand Prix’-velgen met diamantzwarte afwerking. Ondanks dat de A110 een raszuivere sportwagen is, focust men zich iets meer op de elegante en luxe kant van het spectrum.

Het zwartlederen interieur is voorzien van grijze stiksels. Qua uitrusting hoef je je niet druk te maken, volgens Alpine is de speciale A110 voorzien van een ‘eersteklas luxe uitrusting’. Wat dat precies verder inhoudt, geen idee. Waarschijnlijk hebben ze het volledige optieboekje aangevinkt.

Techniek A110 GT Jean Rédélé

In technisch opzicht is het verder gewoon een A110 GT. Dus met een 1.8 viercilinder met turbo. Deze levert 300 pk bij 6.300 toeren en 340 Nm vanaf 3.400 toeren.

De motor is gekoppeld aan zeventraps automaat met dubbele (natte) koppeling van Getrag (de DCT300 voor intimi). daarmee sprint de 1.119 kg zware Alpine in 4,2 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is 260 km/u.

Alpine gaat 100 exemplaren bouwen van de A110 GT Jean Rédélé. De Franse prijs bedraagt 83.000 euro. Of het Franse feestvarken ook naar Nederland komt, is niet bekend.

