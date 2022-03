Officieel: deze leuke sportieve Japanner maakt geen return

Oké, er is hoop, maar niet in de vorm waarin het zo leuk is. De Subaru WRX STi komt ten einde.

Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan. In tijden van vergroening en verschoning, is het voor vele leuke auto’s tijd om te gaan. Vandaag hebben we er eentje uit die laatste categorie. De Subaru WRX STi komt ten einde.

Subaru WRX STi

De Subaru Impreza WRX STi startte zijn leven als een rallyauto voor de straat. Subaru Tecnica International, waar STi voor staat, is de motorsport-divisie van Subaru. De Impreza was ‘gewoon’ een saaie sedan, maar de WRX STi had altijd net dat rally-randje wat hem zo leuk maakte. Naast natuurlijk het feit dat het ook een aardig succesvolle rallyauto was in de WRC-serie.

Jarenlang kwam dat mede dankzij de 2.0 liter boxermotor van Subaru. Het merk was eigenwijs in het gebruik van boxermotoren, want naast Porsche is er niemand die platte motoren zo lang en zo steevast gebruikte. In het geval van de Subaru Impreza WRX STi ging het om het EJ20-blok. Die heeft in vele vormen en maten in meerdere generaties van de auto gelegen.

Scheurtjes

Het is best bijzonder dat het slechts vijftien jaar en twee generaties heeft geduurd om de Subaru Impreza WRX STi een zeer bekende auto te maken. Van de bekende blauw-over-gouden kleurstelling, tot de rallysuccessen, tot het feit dat het aardig leuke alleskunners waren. Vanaf 2008 kwam er een wat dubbel gevoel bij de WRX STi om de hoek kijken. Ten eerste omdat de derde generatie (GRB) ineens een hatchback was. Wel met het bekende WRX STi-DNA, maar het was even wennen.

Gedag zeggen

Om de pijn te verzachten kwam in 2011 alsnog een Impreza WRX STi als sedan, maar de naam Impreza werd hiervoor niet gebruikt. In plaats daarvan werd de naam Subaru WRX STi sedan. Lastig, want in essence is het nog steeds dezelfde auto, nu met een verwarrende naam. Is het nou een Impreza of niet?

Het was géén Impreza, want voor de opvolger van de derde generatie WRX STi werd de naam Impreza aan een hatchback zonder sportief randje gegeven, en de opvolger heette Subaru WRX. Gelukkig kwam ook daar nog wel een STi-versie van, die dus simpelweg Subaru WRX STi heet. Alles volgens het normale recept, ware het niet dat rallyactiviteiten wel tot een minimum waren beperkt bij Subaru. Een echt doel had de auto dus niet.

Einde EJ20

Daar kwam nog bij dat we ook gedag moesten zeggen tegen de EJ20-motor. Onderstaande Subaru WRX STi “EJ20 Final Edition” duidde aan dat Subaru voor de opvolger een andere motor in gedachten heeft.

Huidige WRX

De huidige WRX werd recent voorgesteld en in principe veranderde er weinig, want de motor is nu een 2.4 liter grote boxer die iets meer pk levert dan de vorige WRX (271 tegen 265 stuks). Maar goed, dan moet de STi-versie nog komen. Daar komt vandaag nieuws over. Je hoeft namelijk géén WRX STi te verwachten van deze huidige generatie.

Volgende Subaru WRX STi?

Subaru laat in een statement weten dat ze momenteel met hun kop in de toekomst zitten. Dat ze het belangrijk vinden om hun auto’s een sportief DNA te geven, maar wel moet worden gekeken naar wat mogelijk is. Momenteel staat er geen WRX STi op de planning totdat er een mogelijkheid is om deze ‘groen’ te maken. Dat gaat voor deze generatie niet lukken en dus zal de STi, als ‘ie terugkeert, waarschijnlijk pas terugkeren bij de volgende generatie en als iets met elektrische aandrijving. We houden ons hart vast…

Hopelijk komt er ooit nog een WRX STi, maar wel ‘anno 2022’. Of het dus nog zo leuk gaat worden als het ooit was, dat durven we niet te zeggen…