In beeld: de Audi R8 V8 met redline van 13.000 die nooit kwam

Audi onthult een versie van de R8 met een tot 13.000 toeren draaiende V8 met motorfietstechnologie.

Dat Audi werkte aan een dikke sportwagen om als halo car te fungeren, dat wisten we al toen het merk compleet domineerde op Le Mans in de vroege jaren ’00. De eerste preview kwam in 2003 met de Le Mans Concept. Je herkent er al veel R8 in, alleen die naam, geïnspireerd op de raceauto, werd nog even onder de pet gehouden. De Le Mans moest een heftig ding worden: 610 pk uit een 5.0 liter V10, uiteraard perfect nu Audi ook Lamborghini onder hun hoede had.

Audi R8 V8

Toch werd gekozen voor een iets subtielere aanpak met de Audi R8, want toen deze uiteindelijk in productie ging lag er achterin een 4.2 liter grote V8 met 420 pk, bekend uit de RS 4. Geeft niet, nog steeds was het een bijzondere auto en eentje die echt wel verdient om bovenaan de Audi-voedselketen te staan.

Audi wilde echter toch een wat dikkere motor achterin de R8 leggen en dus werd de 5.2 liter grote V10 uit de Gallardo LP560-4 geleend. En toen bleek dat de Audi en Lambo prima naast elkaar kunnen bestaan met grotendeels dezelfde techniek. Toch kon je in de eerste generatie R8 (Type 42) altijd nog kiezen voor diezelfde V8. Mocht je dat willen. Werd ‘ie ietsje goedkoper van en ook al was deze motor iets minder snel, het is nog steeds een fijne ervaring.

Voor de tweede generatie Audi R8 (Type 4S) had je die keuze niet meer. Het was altijd een V10. Idealiter had Audi als alternatief nog de R8 e-tron gewild, maar voor de gangbare versies van de R8 hebben er nooit meer of minder dan 10 cilinders achterin gelegen. Toch gingen er allerlei geruchten rond over een nieuwe motor voor de R8, veelal onderin het gamma. V6, V8, zelfs een R8 met de 2.5 liter vijfcilinder uit de TT RS is genoemd. Dat kwam allemaal niet.

Audi R8 SHDZ Concept

Het lijkt erop dat Audi toch dichter bij een alternatieve aandrijflijn in de R8 is geweest dan je denkt, en dat was net als zijn voorganger een V8. Momenteel is in Ingolstadt een exhibitie gaande over de R8 en daar worden een paar concepts getoond. De RSQ uit de film I, Robot bijvoorbeeld, maar ook de al aangehaalde e-tron Concept en de R8 met de V12 TDI achterin, maar die zijn wel bekend. Minder bekend is de Audi R8 ‘SHDZ’ Concept.

Deze wordt nu gedeeld door Maltedrivescars op Instagram. Je ziet in theorie een Audi R8, in de lanceerkleur Dynamite Red en met de spoiler bekend van de V10 Plus. Nerds spotten al vrij snel de extra koelsleuf in de voorklep, de gouden velgen die anders zijn dan de gebruikelijke designs en de ‘canards’ alsof het een R8 GT is. Allemaal goed, maar het echte interessante gedeelte van de Audi R8 SHDZ vindt plaats onder de kap.

Je kan namelijk nog wat spotten als je door de glazen motorkap kijkt. Onder het Audi-logo is een Ducati-logo te spotten. Da’s een grote hint. Achterin de Audi R8 SHDZ ligt geen V10, maar een V8 en deze heeft als klapstuk dat hij desmodromische klepbediening heeft. Als je dat helemaal wil begrijpen moet je dit stuk even lezen, maar samengevat: in plaats van een klep die terugschiet via een veer, wordt de terugslag van de kleppen ook bediend. Het voordeel is dat de motor zich beter gedraagt op hoge toeren, wat vooral voor motorfietsen voordelen heeft met hun hoogtoerige blokken.

Vandaar de banden met Ducati. Het Italiaanse motorfietsmerk was overgenomen door VAG en dus had het concern wel interesse in samenwerkingen met de andere VAG-merken. Voor de Audi R8 SHDZ betekende het dat Ducati hielp om een nieuwe 4.8 liter grote V8 te ontwikkelen met deze desmodromische kleppen, bedoeld voor de racerij. Veel van deze techniek kwam dan ook van de Ducati 1196R. En omdat die dus nuttig zijn op hoge toeren, werd de redline van deze motor op 13.000 toeren gezet, net als de V10 zonder turbo’s. Een geluidclip ontbreekt helaas, maar die zouden we graag willen horen. Op 10.500 toeren per minuut komt het maximale vermogen vrij, dat gaat om 700 pk. Ondergetekende is niet afgestudeerd in natuurkunde maar het internet zegt dat het dan logisch is om ergens tussen de 500 en 550 Nm te hebben. Als iemand het beter weet, horen we het graag!

Het blok is echt compleet op maat gemaakt en kan dus ook weinig gebruiken van de standaard R8, behalve de koets en de basis natuurlijk. Maar in de motorruimte van de Audi R8 SHDZ is alles herzien. Waaronder een dry sump-systeem, luchtfilters en compleet op maat gemaakte uitlaat door Akrapovic. Eén van de voordelen van de SHDZ is dat het gros van deze techniek lichter is dan de V10-versie. Daarom ook de andere velgen: die zijn van magnesium en wegen 6,5 (voor) en 7,7 kg (achter). Dus dit zou een instapper voor de Audi R8 kunnen zijn, maar dan wel met een paar lekkere USP’s. Aan de andere kant, met zijn 700 pk was het wel een dikker ding dan de 610 pk van de V10.

De Audi R8 SHDZ is dus niet in productie gegaan, want met het cancellen van de Audi R8 is dat duidelijk. Redenen daarvoor zijn de gebruikelijke: de Audi R8 is een margeproduct pur sang en stunten met dat platform is altijd lastig geweest. Dus helemaal een compleet op maat gemaakte nieuwe V8 is dan lastig. Jammer, maar wel leuk dat we hem alsnog te zien krijgen.