Man die 125 autospiegels stal op heterdaad betrapt

Deze man heeft de laatste tijd de omgeving van Amsterdam geteisterd.

’s Ochtends je auto aantreffen zonder spiegels, daar wordt je niet vrolijk van. Helaas gebeurt dit tegenwoordig steeds vaker. Auto’s worden alsmaar geavanceerder, inclusief de spiegels. En dus zijn spiegels ook aantrekkelijker voor het dievengilde.

De laatste tijd werd de omgeving van Amsterdam geteisterd door een spiegeldief, die meer dan 100 autospiegels heeft gestolen. Politie Amstelland-Oost had gisteren echter goed nieuws te melden op Instagram: de spiegelrover is in de kraag gevat.

In Badhoevedorp werd de man op heterdaad betrapt. Het bleek te gaan om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, oftewel een zwerver. De politie meldt dat de man flink huis heeft gehouden: in korte tijd stal hij minstens 125 spiegels.

De man was actief in diverse gemeentes ten zuiden van Amsterdam. Hij had het vooral gemunt op duurdere auto’s, want ja, die spiegels zijn doorgaans ook meer waard. Op het bijgevoegde beeld is te zien dat hij een Porsche 991.2 te grazen neemt.

In ieder geval puik werk van de politie dat ze deze man in de kraag gevat hebben. In februari werden er ook al twee spiegeldieven opgepakt in Amsterdam, eveneens zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dit duo had meer dan 200 autospiegels buitgemaakt.

Via: Politie Amstelland-Oost op Instagram