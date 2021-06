Je kunt nu ook een Polestar betalen met... kunst - Autoblog.nl

In plaats van moeilijk te doen met geld, kun je een Polestar nu ook gewoon betalen met een kunstwerk. Dat niemand daar eerder op is gekomen…

Ooit in een ver verleden was er zoiets als ruilhandel, maar de laatste paar duizend jaar is gebleken dat geld een vrij handig hulpmiddel is om te betalen. Uiteindelijk ben je nog steeds aan het ruilen, maar dan op een wat slimmere manier.

Ondanks het feit dat geld zijn nut inmiddels wel bewezen heeft, dachten ze bij Polestar: ‘ruilhandel, dat is toch zo gek nog niet.’ Zo kregen ze een geniale ingeving. Wat nou als we mensen niet laten betalen met geld, maar met kunst?

Betalen met kunst is namelijk veel handiger. Dat is iets wat iedereen voorhanden heeft, je kunt het in pasklare hoeveelheden onderverdelen en je kunt het ook nog eens digitaal overmaken. Oh nee, wacht… dat was geld.

Goed, betalen met kunst is dus helemaal niet handig. Desondanks meldt het merk trots dat de Polestar 1 de eerste auto is die je kunt kopen met kunst. Het moge duidelijk zijn: dit is puur een marketingstunt van Polestar. Ze willen daarmee aangeven dat de Polestar 1 een kunstwerk is. Daar zit trouwens wel een kern van waarheid in, dat moeten we ze nageven.

Het mag dan een marketingstunt zijn, het is geen grap. Je kunt dus daadwerkelijk kunstwerken inruilen voor een Polestar 1, zonder dat er geld aan te pas komt. Dat werkt zo: je komt met een kunstwerk aanzetten en een expert bepaalt vervolgens de waarde. Een soort Tussen Kunst & Kitsch dus. Als de waarde overeenkomt met de waarde van een Polestar 1 heb je een deal. Mocht je dus een schilderij geërfd hebben waarvan je denkt dat die wel eens €159.900 waard zou kunnen zijn: je weet wat je te doen staat.

Je vraagt je wellicht af: hoe zit dat dan met opties? Nou, dat is lekker makkelijk. Die zijn er namelijk niet. Oké, op één optie na: matte lak á €5.000. Als je dat wil moet je dus zorgen dat je een kunstwerk hebt ter waarde van €164.500. Simpel hè, die ruilhandel?