In beeld: de Nederlandse elektrische autoverkoop

Dat van die I-PACE en die Tesla's kennen we nu wel, maar hoe zit het met de rest?

De elektrische autoverkoop in 2018 is verdrievoudigd in 2017. Dit heeft voor een gedeelte te maken met de verkoopspurt van december 2018, toen duizenden exemplaren van de Tesla Model S/X en Jaguar I-PACE een baasje vonden met een aantrekkelijke bijtelling. De Tesla Model S werd 5.633 keer verkocht in 2018, de Model X 2.966 keer en de I-PACE 3.495 keer.

Andere elektrische auto’s werden ook wel verkocht, maar het verschil met 2017 is in sommige gevallen marginaal. Gevallen met noemenswaardige aantallen zijn de Nissan Leaf met 3.369 verkopen (14,02%), de Volkswagen e-Golf met 2.243 verkopen (9,34%), de BMW i3 (1.602 verkopen, 6,67%), de Hyundai IONIQ (1.500 verkopen, 6,24%), de Renault Zoe (1.017 verkopen, 4,23%) en de Hyundai KONA (551 verkopen, 2,29%). De procenten staan voor het marktaandeel. De rest van het aanbod heeft een marktaandeel van één procent of minder.

Het aanbod van de elektrische auto krijgt in 2019 een boost. Zo komt de Audi e-tron op de markt, of wat te denken van de Porsche Taycan en de Tesla Model 3. Dit zijn alleen al drie auto’s waar duizenden geïnteresseerden een handtekening voor hebben gezet.

In totaal werden 24.024 elektrische auto’s verkocht in 2018. Een stijging van 200 procent (7.964) in vergelijking met 2018. De BOVAG en RAI Vereniging verwachten 28.000 elektrische verkopen voor 2019.

Bron: RAI Vereniging, BOVAG en RDC