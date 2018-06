Jaguar I-PACE: rijtest en video

“Zet de camera aan de voorkant aan, dan kan je straks de boeggolf mooi zien.” Het zijn niet de eerste woorden die je verwacht te horen als een fabrikant je met een elektrische auto op pad stuurt.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER]

Wat is het

De eerste volledig elektrisch productieauto van Jaguar. En ja dat is een big deal, dit is zeker niet de eerste EV van een “reguliere” autofabrikant, maar wel de eerste met een actieradius waar iedereen mee uit de voeten kan. Bovendien is het gewoon een auto, dus alles wat je met andere Jaguars kan, kan ook met de I-PACE. Vandaar dat we dwars door een beek werden gestuurd, over een onverharde weg een steile heuvel op en dat de I-PACE over een circuit gejaagd mocht worden.

De batterij van de I-PACE is 90 kilowattuur groot, genoeg voor een actieradius van 480 km volgens de nieuwe WLTP testcyclus en 543 km volgens de oude testmethode (NEDC). In de praktijk blijft daar minder van over, maar 300 km afleggen op één acculading lijkt niet echt een issue.

De I-PACE is een crossover, maar als je er een opgehoogde hatchback in wilt zien, dan gaat dat ook lukken. De vorm is net even anders en bovendien is het dak 10 centimeter lager dan de F-PACE. Hoe langer je kijkt en hoe meer je over de I-PACE te weten komt, hoe interessanter de vorm wordt. Kijk eens naar de wielbasis en overhangen: de eerste is drie meter, gigantisch groot voor het formaat auto. De overhangen zijn daarmee relatief klein, de hele packaging is anders dan bij een auto met verbrandingsmotor. De neus is relatief laag, want ook daar bleef ruimte over om het eens lekker anders te doen. De wereld van EV’s gaat ons op design gebied nog interessante auto’s leveren.





Hoe rijdt het

Ja. Jahaaaa. Eerst even de specs: 400 pk en 696 Nm zijn waarden waar “petrolheads” enthousiast van kunnen worden. Bedenk dan even dat de koppelkromme voor een elektromotor linksboven in de hoek begint, helemaal op zijn maximum. Het koppel klapt er letterlijk in bij het vloeren van het gaspedaal en dat blijft verslavend. De specificaties zijn ook prima: de sprint naar de 100 doet de I-PACE in 4,8 seconden, de topsnelheid is begrensd op 200 km/u. Daar loopt de elektrische SUV van Jaguar heel makkelijk heen, maar zoals bij alle EV’s is dat de manier om de accu heel snel leeg te trekken. Voor een rit met hoge snelheden dwars door Europa is het nog altijd beter om een diesel te kiezen.

In Portugal kregen we in twee dagen een gevarieerd programma voor de kiezen: offroad, bergweg, snelweg en circuit. Het is veel meer dan een gemiddelde eigenaar een I-PACE een heel autoleven laat doen, maar de Jaaag gaf geen krimp. Het koppel van elektromotoren kan heel precies worden aangestuurd, dus offroad is tractie uitmuntend. Of er ooit iemand het equivalent van een container aan penlites door een beek gaat sturen valt ook te betwijfelen, maar de I-PACE kan het wel.

Ook op de weg is het lol trappen met de I-PACE. Vooral op het circuit liet de I-PACE zien dat dit niet de zoveelste SUV is met veel power en veel grip, maar onthulde ook een speelse kant van de elektrische roofkat. Met te veel snelheid duw je de Jaguar in veilig onderstuur, maar zodra je netjes tegen de gripgrens aanrijdt laat de I-PACE zien dat de kont lekker beweeglijk is. In het laatste rondje trakteerde ik de I-PACE en de I-PACE mij op een heuse vierwieldrift het rechte stuk op. Ronduit geniaal.

Zijn er nog minpunten

Jaguar heeft met Alfa Romeo gemeen dat er ook al wel iets te klagen valt over een auto die verder een glimlach op het gezicht weet te toveren. Verbazingwekkend genoeg viel het Touch Pro Duo infotainmentsysteem met twee schermen wat tegen, terwijl we van het vergelijkbare systeem in de Velar absoluut fan zijn. In de I-PACE is het bij tijd en wijle net te traag en het tweede scherm is een maatje te klein en slecht afleesbaar. Vooral met de zon erop kan je prima je haren kammen in de licht gebogen kunststof wat voor het tweede scherm zit. Aflezen wat er op het scherm getoond wordt, gaat dan wel weer wat minder.

Ondanks de fantastische rijeigenschappen liet het ESP soms een aardig steekje vallen. Alsof we weer terug waren in de jaren negentig met bruusk ingrijpende systemen die alle vaart eruit halen. Het gebeurde niet iedere keer, maar zowel op circuit als openbare weg kon het ESP het niet meer allemaal volgen en besloot alle power weg te regelen. De beide elektromotoren kunnen separaat worden aangestuurd en het lijkt erop alsof ze dan beiden het commando krijgen om het rustig aan te doen.

Alternatieven

Met een vanafprijs van 80 mille zit de I-PACE net onder de prijzen van de enige elektrische concurrenten: Tesla’s Model S en Model X. Die twee hebben het voordeel van Tesla’s excellente supercharger netwerk en het feit dat ze allebei als zevenzitter leverbaar zijn. Verder zijn er weinig rationele redenen te verzinnen om niet voor de Jaguar te gaan.

Conclusie

Lage bijtelling, geen uitstoot, een goede actieradius, genoeg ruimte, goede looks, zeer indrukwekkende prestaties, een heerlijk weggedrag. Must I go on? De I-PACE is niet alleen een leuke auto, maar is ook nog eens praktisch. Als dit de toekomst van mobiliteit, dan teken ik ervoor.

Jaguar Benelux is nog hard bezig om meer I-PACES beschikbaar te krijgen en verwacht dat dit nog gaat lukken. Dit jaar een I-PACE met 4% bijtelling is dus zeker niet uitgesloten, vanaf volgend jaar gaat de bijtelling omhoog. Filmpje!