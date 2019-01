Grijp je kans, GM gaat 4 gave filmauto’s veilen

Haal een stukje Hollywood in huis.

Met enige regelmaat duiken bijzondere filmauto’s op bij veilingen. Om wat voor reden dan ook zijn de auto’s toe aan een nieuwe eigenaar. Afhankelijk van de film, kunnen de auto’s een leuke boterham opleveren als je ze enkele tientallen jaren in de garage stalt. Of dat bij deze vier auto’s ook zo is, is nog maar de vraag. Het zijn wel brute apparaten.

De kenner had natuurlijk allang gezien dat dit de auto’s uit de Transformers-films betreft. De auto’s zijn in handen van General Motors en het Amerikaanse autoconcern gaat de Camaro’s veilen. Het gaat hier om een 2010 Camaro uit Transformers: Dark of the Moon, een 2010 Camaro uit Transformers en Transformers: Revenge of the Fallen, een 2013 Camaro uit Transformers: Age of Extinction en een 2013 Camaro uit Transformers: The Last Knight.

Het is niet mogelijk om één auto te kopen, ze worden als set van vier verkocht. GM brengt de opbrengst van de veiling naar Operation Homefront. Een non-profit organisatie die zich inzet voor Amerikaanse militairen die op uitzending zijn geweest en terugkeren in de maatschappij.

De auto’s zijn omgebouwd voor filmdoeleinden en niet straatlegaal. Gezien de populariteit van de Transformers-films kan de collectie van 4 auto’s veel geld in het laatje brengen. Wat de auto’s precies moeten gaan opbrengen is niet bekend. De veiling is over twee weken.