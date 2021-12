In beeld: de nieuwe sportwagens van de Franse politie!

Dat ziet er toch fantastisch uit. De Alpine A110 als Franse politieauto. Een stukje nationaal trots voor de Fransen!

Eerder dit jaar werd een opvallende aanbesteding vanuit de Franse Gendarmerie bekend. Deze eenheid van de politie reden eerder met onder andere de Mégane R.S. Met een nieuwe aanbesteding is opnieuw gekozen voor Frans geweld in vorm van de Alpine A110 als politieauto. Die aankondiging was zoals gezegd al eerder dit jaar gedaan, maar nu hebben we er foto’s bij.

Alpine A110 politieauto

De auto’s zijn namelijk geleverd. In totaal krijgt de Gendarmerie de beschikking over 26 exemplaren van de Alpine A110. De sportauto’s zijn uitgevoerd in een donkerblauwe kleur met de bekende geel-rode stickers voor- en achterop de auto. In Frankrijk is de Gendarmerie er om politietaken uit te voeren in en rondom stadjes en dorpen met minder dan 20.000 inwoners. In de grote steden ga je deze Alpine dus niet tegenkomen, mocht je in Frankrijk zijn.

Het interieur van de auto is lichtelijk aangepast voor de politieagenten. Aan de passagierskant is een extra scherm toegevoegd. Ook zit er een apparaatje om lichtsignalen en sirenes mee te kunnen bedienen. Voor de Gendarmerie is deze aanbesteding absoluut geen straf. Kilometers maken in een sportauto met middenmotor is toch wel next level ten opzichte van de Renault Mégane R.S.