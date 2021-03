Tesla belooft teveel range, heeft fittie met kwaliteitspublicatie - Autoblog.nl

Een kwaliteitspublicatie ondervond dat Tesla in vergelijking met andere EV bouwers de range van haar modellen wat optimistisch inschat.

Zoals we in Europa inmiddels de WLTP hebben, zo heeft men in ‘Murica de ‘fuel economy’ cijfers van de EPA. EPA staat hierbij voor Environmental Protection Agency. Het is enigszins verrassend dat het instituut na vier jaar Trump nog bestaat. Maar dat terzijde. Hoewel de situatie in Amerika nog wat minder nijpend is dan hier, worden ook over de plas de verbruikscijfers die auto’s opgeplakt krijgen steeds belangrijker.

Death Valley

Dat heeft in Bidenmenië (nog) niet zoveel te maken met keiharde belastingmaatregels op auto’s met een fatsoenlijke motor. Nee, in Amerika zijn ze vooral benieuwd naar verbuikscijfers vanwege de range die een auto heeft. Er worden immers wat langere stukken gereden en er is niet op elke straathoek een tankstation te vinden, laat staan een stekker-station. Als je de Death Valley oversteekt in een elektrische auto, is range anxiety opeens weer een dingetje.

EPA versus WLTP

Nou is het een beetje gek dat als we EPA cijfers met WLTP cijfers vergelijken, er onevenredige verschillen zitten tussen merken. De Duitse merken worden nog wel eens keihard geslacht bij de EPA als het aankomt op range. Zo doet een Porsche Taycan 4S officieel maar 203 mijl op een lading stroom. Dat impliceert dat je met zo’n theekan een forse 49 kWh verstookt per 100 mijl. Een behoorlijk inefficiënt gebeuren dus. Maar in de praktijk weet inmiddels ‘iedereen’ dat je met de Taycan gewoon verder komt.

Proef op de som

Zodoende besloot kwaliteitspublicatie Edmunds eens de proef op te som te nemen. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Hoe ver kom je nou met verschillende EV’s voordat het dashboard een range van nul kilometer aangeeft? De resultaten, hieronder weergegeven in een tabel, zullen je verbazen.

Tabel

Vehicle EPA

estimated Edmunds

tested EPA

estimated Edmunds

tested Ambient

temperature (F) 2021 Audi

e-tron sportback 218 miles 238 miles*

(+9.2%) 44 kWh/

100 mi 38.2 kWh/

100 mi

(+13.2%) 71° 2020 Chevrolet

Bolt 259 miles 277 miles

(+6.9%) 29 kWh/

100 mi 25.7 kWh/

100 mi

(+11.4%) 60° 2021 Ford

Mustang Mach-E AWD Ext Range 270 miles 304 miles

(+12.6%) 37 kWh/

100 mi 33.1 kWh/

100 mi

(+10.5%) 62° 2020 Hyundai

Ioniq Electric 170 miles 202 miles

(+18.9%) 25 kWh/

100 mi 20.8 kWh/

100 mi

(+16.8%) 70° 2019 Hyundai

Kona Electric 258 miles 315 miles

(+21.9%) 28 kWh/

100 mi 22.3 kWh/

100 mi

(+20.4%) 61° 2020 Kia

Niro EV 239 miles 285 miles

(+19.2%) 30 kWh/

100 mi 25.3 kWh/

100 mi

(+15.7%) 67° 2020 MINI

Cooper SE 110 miles 150 miles

(+36.5%) 31 kWh/

100 mi 21.8 kWh/

100 mi

(+29.7%) 62° 2020 Nissan

Leaf Plus SL 215 miles 237 miles

(+10.2%) 32 kWh/

100 mi 27.1 kWh/

100 mi

(+15.3%) 67° 2021 Polestar

2 Performance 233 miles 228 miles*

(-2.1%) 37 kWh/

100 mi 35.2 kWh/

100 mi

(+4.9%) 67° 2020 Porsche

Taycan 4S 203 miles 323 miles*

(+59.3%) 49 kWh/

100 mi 32.3 kWh/

100 mi

(+34.1%) 73° 2020 Tesla

Model S Performance 326 miles 318 miles*

(-2.5%) 35 kWh/

100 mi 32.6 kWh/

100 mi

(+6.9%) 60° 2018 Tesla

Model 3 Performace 310 miles 256 miles*

(-17.4%) 29 kWh/

100 mi 30.1 kWh/

100 mi

(-3.8%) 61° 2020 Tesla

Model 3 Standard Range Plus 250 miles 232 miles*

(-7.2%) 24 kWh/

100 mi 23.0 kWh/

100 mi

(+4.2%) 67° 2020 Tesla

Model X Long Range 328 miles 294 miles*

(-10.4%) 35 kWh/

100 mi 35.0 kWh/

100 mi

0.0% 60° 2020 Tesla

Model Y Performance 291 miles 263 miles*

(-9.6%) 30 kWh/

100 mi 29.6 kWh/

100 mi

(+1.3%) 65°

Tesla weer voor de fittie

Zoals je ziet doen de Tesla’s het niet slecht als je kijkt naar absolute range, maar doen ze het procentueel wel minder dan beloofd. Bij de andere merken is juist het tegendeel het geval. Tesla gaat echter andermaal voor de fittie en roept echter dat het onzin is wat Edmunds beweert. De fabrikant claimt namelijk meer ‘marge’ inbouwen van extra range als het cijfertje op ‘0’ springt dan andere merken. Ouderwets doorrijden als het benzinemetertje aangeeft dat er niks meer in de tank zit, je kent het wel.

Marge wel iets groter, maar niet heel veel

Maar ja, ook dat heeft Edmunds dan maar even getest. Het verweer van Tesla blijkt hooguit ten dele te kloppen. Verschillende Tesla’s hanteren kennelijk wat meer marge dan Ford met de Mach-E, maar Volkswagen doet met de ID4 niet veel anders dan Tesla. Alleen de Model 3 Long Range kachelt echt nog even lekker door nadat de meter aangeeft dat er niks meer in het vat zit.

Verlakkerij van Tesla en de EPA, of valt het allemaal wel mee? Laat het weten, in de comments!