Ik ging met een EV over de Autobahn blaffen en zo liep dat af

Met een EV over de Autobahn. Hoe gaat dat eigenlijk?

Het is toch iets magisch, de Autobahn. 14.000 km aan betonnen snelwegen door Die Heimat. Op een groot gedeelte daarvan geldt enkel een adviessnelheid. Dat betekent dat je na het bord met de drie diagonale strepen zelf kunt bepalen hoe snel je wel rijden.

Dus toen hoofdredacteur @michaelras de sleutels van de Cupra Born naar mij toe gooide, dacht ik maar aan één ding: naar de Autobahn met dat ding!

Autobahn met een EV: kan dat?

Ok, dat is een klein beetje overdreven. Toevallig stond er een uitje gepland om wat boodschappen te doen in Duitsland. Het is voor ondergetekende een soort medicijn tegen 100 km/u. Om dat vol te houden, ga ik elke maand of om de maand eventjes naar Deutschland om daar wat inkopen te doen. Toevallig heb je dan meteen eventjes een stukje van de A3 die je mee kan pakken.

Mocht je de introductie gemist hebben, we hebben sinds kort een nieuwe duurtester in de vorm van de Cupra Born. Daar is iets bijzonders mee. Normaal gesproken ontvangen we de luxe aangekleed exemplaar. Vaak ook met een krachtigere motor en luxe uitrusting. Maar nu eventjes niet. De Cupra Born die je op de afbeeldingen ziet, is de Cupra Born Impulse. Volgens de website Cupra is de auto 2/10e luxe en 5/10e sportief. Het staat op hun site. Dat is een beetje alsof je trots bent op de 2 voor Aardrijkskunde en 5 voor Economie.

Instapper

Het mooie is dat het niet alleen de instapuitvoering is, maar ook écht de instapper. Er zijn namelijk géén opties die de auto duurder maken, Cupra adverteert met het feit dat de Born er is vanaf 36.940 euro is. Jongens: dat is dus precies deze auto! Dus in dit artikel wilde ik even twee dingen weten: hoe sportief rijdt het en hoe zit het met waar voor je geld?

Naar de auto toegelopen valt op dat je een geinige grijze kleur krijgt en 19 inch wielen. In het echt zijn ze wat donkerder dan in de configurator. Voordeel: ze zijn niet bicolor. Nadeel: heel spannend zijn ze niet. Het is niet een auto waar je direct verliefd op wordt, maar het ziet er prima uit, zeker met de bronzen accenten is het duidelijk een Cupra. Je ziet de hardpoints van de Volkswagen ID.3 waarop deze gebaseerd is, maar de Born heeft ietsje meer smoel, met name aan de voorzijde.

In het interieur eveneens geen grote verrassingen. Het interieur is erg opgeruimd. Handig zijn de enorme bakken waar je al je spullen kwijt kunt. De bakken zijn dermate groot dat je er daadwerkelijk dingen in kwijt kan raken. Zie het een beetje als die grote tas van je vriendin. Of die van Mary Poppins. Of van beide in het geval dat je Dick van Dyke bent. De zitpositie doet mij denken aan die van de eerste generatie Mercedes-Benz A-Klasse. Niet heel erg sportief, want je zit ietsje te hoog en je benen eveneens. Het is niet zo erg als bij de Baby Benz en natuurlijk inherent aan het concept. De A-Klasse had een dubbele bodem (voor een mogelijke EV) en Cupra Born heeft het accupakket daar liggen.

Met de Cupra Born EV op de Autobahn!

Mijn eerste rit gaat over de A12 en geeft al meteen een issue aan: geen cruise control! @Machielvdd had het al aangekaart en mij al verteld wat de oplossing is: je kan wel een snelheidsbegrenzer instellen. Dan zet je die bijvoorbeeld op 100 km/u en kun je gasgeven wat je wil, dan gaat ‘ie niet harder. Meestal is zo’n limiter een onderdeel van de cruise control, dus Cupra: zorg dat het er op zit. Anno 2024 kan dit écht niet. Zeker niet omdat er heel veel dingen WEL op zitten die je niet verwacht bij een instapper. Daar komen we zo op terug.

Na 100 km Nederlandse snelweg was ik het een beetje zat en ben ik even wat leuke wegen op gaan zoeken. In vergelijking met de Volkswagen ID.3 is de Cupra beduidend vinniger en directer. De besturing is behoorlijk precies, redelijk vlot en biedt een vorm van digitale feedback. Er zijn auto’s met verbrandingsmotor die dat minder goed voor elkaar hebben. De auto is voorzien van achteraandrijving, maar dit rijdt niet als een E30 of MX-5.

Sportiever. Iets.

De Born is sportiever dan de ID3, maar voornamelijk door calibratie. Althans, zo voelt het. De dempers, veren, stuurinstallatie: het lijkt hetzelfde te zijn, maar de afstelling is anders. Dat maakt al een groot verschil, dat wel. Tot 70% van zijn kunnen is het een prima sturende en bijzonder vlotte hatchback. Als je dan nog iets verder gaat pushen, merk je dat de electronica het wel welletjes vindt. Bij een rotonde ben je geneigd meer af te remmen in de bocht, terwijl ik in mijn Mini juist meer gas wel geven.

En ja, dankzij het accupakket ligt het zwaartepunt heel laag, maar het is alsnog 1.500 kg. Voor een EV van dit formaat is dat trouwens heel erg keurig. Overigens denk ik dat een setje andere banden een groot verschil kunnen maken. De Bridgestone Turanza is een allround-band die vooral lang mee moet gaan, stil moet zijn en weinig rolweerstand moet bieden. Een setje Bridgestone Potenza’s zullen ongetwijfeld bijdragen aan de dynamiek en feestvreugde achter het stuurwiel.

Hoe hard gaat de EV op de Autobahn?

Dan de Autobahn. Hoe bevalt dat? Nou, niet verkeerd. Met elektrische auto’s vergeten we weleens hoe snel auto’s kunnen zijn. Of beter gezegd, we vergeten hoe traag auto’s eigenlijk waren. De Cupra Born is een milde, sportief getinte C-segment hatchback en dan is dit de basisversie. Het was gelukkig lekker druk op de Autobahn, dus de Cupra kon er goed uit de voeten.

We rijden het laatste stukje voor Elten-Beek (de grensovergang). Links gaan er al enkele auto’s vandoor. Officieel heb je namelijk eerst het bord Deutschland en een kilometer later mag je pas gas gaan geven. Enkele modale gezinsauto’s beginnen in te lopen wanneer we bij het witte bord met de grijze verticale strepen komen. Ik zet de stand in Dynamic en geef vol gas. Heeeey: dit gaat best vooruit!

De Cupra Born snelt weg en de auto’s achter mij worden kleiner in de binnenspiegel. De eerste paar lange bochten zijn geen enkel probleem, mede vanwege de snelheid. De topsnelheid is namelijk begrensd op 160 km/u. Dit is waarschijnlijk gedaan om de range een beetje een kans te geven.

Hard zat

Toch is 160 hard zat. Op een paar stukken viel op dat het concept van de auto (groot zij-oppervlak) wel gevoelig is voor zijwind. Ook zit er een beetje flex in de banden. Het is allemaal niet dramatisch, hoor. Je kunt uren 160 rijden (zolang de batterij daarmee akkoord gaat). Maar een maatje grotere wielen en misschien iets sportiever rubber zal zorgen voor een groot verschil.

Een ander ding waarom 160 km/u hard zat is, is de acceleratiekracht. Je zit namelijk zo op de 160. Wanneer die Volvo V40, Toyota Avensis of Ford C-Max 160 rijden, ben jij al een stuk verder weg. Het leidt wel een beetje tot irritatie bij mensen met langzame auto’s die hard willen rijden. Een dame in een A4 kon van 100-160 niet volgen, maar kwam naar een paar kilometer toch met 180 voorbij zetten.

Dus proef geslaagd: je kan met een instap Cupra Born over de Autobahn jagen. Nu we toch in Duitsland zijn, doen we meteen eventjes wat boodschappen. Het laden in Die Heimat is ietsje minder ingeburgerd dan bij ons, bij de Kaufland vinden we geen laadplek, helaas. Dat maakt op zich niet heel erg veel uit, daar er nog meer dan voldoende in de accu zit.

Extra gewicht

Op de terugweg valt er iets op! We halen zeker voor 100 kg aan boodschappen (ik drink veel spa rood). Wat opvalt is dat je nauwelijks merkt dat er zoveel extra gewicht aan boord is. Relatief gezien is de Cupra vrij zwaar voor zijn formaat. Qua rijeigenschappen, comfort en prestaties is er gevoelsmatig nauwelijks verschil. Dat is op zich wel erg prettig. In een reguliere C-segmenter met verbrandingsmotor (zeker bij een instapversie) merk je het surplus aan gewicht veel meer. Zowel qua sprintkracht als wegligging.

Op de Landstrasse is de Cupra het meest in zijn element. Je zit in vlotjes op de 100 km/h en dankzij het hoge koppel kun je makkelijk snel een langzamere vrachtwagen of caravan inhalen. Vlak voordat we weer de Autobahn pakken naar Nederland, zetten we de Cupra Born voor de zekerheid aan de lader. Was het nodig? Waarschijnlijk niet als we normaal gingen rijden. Maar ja, bij de McDonald’s bestel je geen sla en op de Autobahn ga je geen 100 km/u rijden.

Laadtijd! Maar wat jullie allemaal willen weten: hoe eet je nu zo’n broodje worst? Simpel. Je neemt een hap van de worst, doopt het broodje in de ketchup of Senf (het liefst een combinatie van de twee) en je tweede hap is het broodje. Zo wissel je dat constant af.

Conclusie

Kortom, wat hebben we geleerd? Nou, dat het leven met een Cupra Born prima te doen is. De actieradius van zo’n 300 km was zeker toereikend in de meeste gevallen. Het is een instapper zonder ook maar één optie. De cruise-control is een opmerkelijke omissie, maar er zijn zat extraatjes die WEL aanwezig zijn die ik graag zou omruilen daarvoor.

Kijk, dat EV’s van 100.000 euro en meer tegenwoordig heel erg goed zijn, dat weten we. Ook in de premium crossover-klasse is het tegenwoordig leuk shoppen. Maar tevens in het normale segment is het prima tegenwoordig. Met de Cupra Born heb je gewoon een prima auto voor gebruik in Nederland. En als je af en toe naar Duitsland moet, dan kan dat ook.