Dit nostalgisch huis in Hilversum ademt een en al geschiedenis uit, ook in de garage.

Daar gaan we weer. Welkom bij de volgende aflevering van Fun met Funda, want we hebben weer een pareltje gevonden. Altijd leuk om de huizensite af te struinen naar opvallende huizen. Of het nou de allerduurste is of de allerkleinste is, nieuwsgierig zijn we allemaal. Dit keer hebben we een huis in Hilversum gevonden.

Nostalgisch huis met verrassende garage ademt geschiedenis uit

Het Gooi is een plek waar veel mooie huizen staan. Beetje bekakt, maar ach dat nemen we voor lief. Als je miljoenen kan neerleggen voor een huis, wil je wel een beetje op stand wonen. Dat is hier zeker het geval. We hebben het over een vrijstaand karakteristiek koetshuis met een totaal grondoppervlak van 724,4 m2. Rondom zien we een lekker grote tuin.

Vroeger hoorde het huis bij villa Henriette, deze staat een stukje verderop. Het huis werd gebruik als koetshuis met bovenwoningen bestemd voor de koetsier en palfrenier. Die laatste is het hulpje van de koetsier, dat je het maar even weet. Dat het een koetshuis was zie je nog steeds terug aan bijvoorbeeld de hooizolder, oorspronkelijke klinkervoer of de houten schuifdeuren. Denk niet dat je de boel extreem kan gaan verbouwen, het huis is namelijk een monument.

Het huis is klassiek, of in andere woorden: het is niet modern en kan wel een likje verf gebruiken. Maar goed, misschien is dit wel je smaak. Het ademt sowieso geschiedenis uit. En dan met name de garage.

Auto’s

Een koetshuis kan natuurlijk niet zonder een ruimte voor de koetsen. Of tegenwoordig voor auto’s en die zien we dan zeker terug. Als je de garage binnenkomt wordt je welkom geheten door een zwijn en een oude Shell-pomp. Leuk!

De garage is flink, er passen zo te zien gemakkelijk vier auto’s in. Op dit moment staan er auto’s in die heel goed bij het huis passen. Het zijn namelijk twee klassieke Roll-Royces. Er zijn maar twee foto’s van te zien, het is dus lastig het specifieke model te ontrafelen. Misschien weten jullie het?

Als ik een gok zou moeten wagen denk ik aan een vroege Silver Wraith en een Silver Cloud. Wat ik wel weet is dat de auto’s niet inbegrepen zijn in de prijs van 1,2 miljoen euro, want dan zou het bedrag vermoedelijk wel wat hoger liggen.

Zelf kijken, dat kan je hier op Funda doen.

Met dank aan Jeroen voor de tip!