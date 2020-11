In deze landen zijn sportauto's nog veel duurder dan in Nederland - Autoblog.nl

We hebben het toch nog niet zo slecht getroffen.

Wat (sport)auto’s betreft is Nederland niet bepaald een belastingparadijs. Er wordt dan ook vaak steen en been geklaagd over de prijzen in ons land. Als je kijkt wat een auto kost bij onze zuider- of oosterburen is niet geheel onterecht. Maar hoe komt Nederland uit de verf als je de prijzen van alle landen gaat vergelijken?

Deze vraag kunnen we nu beantwoord dankzij een onderzoekje van Compare the Market. We moeten er wel meteen bij zeggen dat het geen heel uitgebreid onderzoek is, omdat er maar naar één auto gekeken is. Desondanks is het wel geinige indicatie. De auto in kwestie is de Porsche 992 Turbo S. Voor deze auto is gekozen omdat die in veel landen leverbaar is.

De kersverse Porsche 992 Turbo S is in Nederland vanaf €272.500 te krijgen. Wat krijg je daarvoor terug? Een sportauto met 650 pk, een acceleratie van 0-100 km/u in 2,7 seconden en een topsnelheid van 330 km/u die toch nog dagelijks inzetbaar is. Vanuit dat oogpunt is het nog niet eens zo’n gekke deal.

Hoe zit dat in andere landen? Wel, er zijn nog een hoop landen waar je slechter af bent. Nederland staat namelijk op plaats 36 van de 51 landen. Helemaal onderaan de lijst staat Argentinië, waar de Porsche een belachelijke €604.824 kost. In Zuidoost-Azië is het niet veel beter, want ook Thailand, Vietnam en Singapore staan onderaan met bedragen van ruim €570.000. Dat schrikt mensen desondanks niet af. Met name in Singapore rijden er nog verbazend veel supercars rond.

Als je op zoek bent naar een goedkope Porsche 992 Turbo S kun je het beste naar Canada emigreren. Daar kost de sportauto namelijk maar €150.373. Dat is dus ruim een ton goedkoper dan bij ons. In Mexico heb je voor ongeveer hetzelfde bedrag een Turbo S onder je kont. In Europa zijn de Britten het goedkoopste uit. Daar kost de Porker namelijk €171.567.

Wellicht is het ook nog leuk om te weten waar onze buurlanden staan. In België kost een 992 Turbo S €223.100 en daarmee staan onze zuiderburen op plek 22. Duitsers zijn €212.711 lichter als ze dezelfde auto aanschaffen. Het thuisland van Porsche staat daarmee op plek 14.

Aan de ene kant geven deze bedragen reden tot jaloezie, maar aan de andere kant zijn we er nu ook weer aan herinnerd dat het nog een stuk slechter kan. Het volledige overzicht is te vinden op comparethemarket.com.