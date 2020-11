Dit is de Jaguar I-Type 5 - Autoblog.nl

De I-Type is alweer toe aan zijn vijfde iteratie.

Het grid van de Formule E staat vol met auto’s van fabrieksteams. Zeven van de twaalf teams zijn verbonden aan grote merken. Dat is niet zo verwonderlijk want voor fabrikanten is dit een mooie gelegenheid om hun elektrische auto’s onder het voetlicht te brengen. Tegelijkertijd kunnen ze de technologie toepassen op straatauto’s. Dit waren ook altijd de redenen om mee te doen in de Formule 1, maar daar zijn tegenwoordig nog maar weinig fabrikanten brood in.

Jaguar Racing

Dat geldt ook voor Jaguar die er in 2004 de brui aan gaf na vier seizoenen in de Formule 1. Het team bestaat echter nog steeds. Ze opereren nu alleen onder de naam van een zekere energiedrankfabrikant. Jaguar Racing bestaat ook nog steeds maar zij richtten zich op een andere tak van de sport: de Formule E.

Onthulllingen

Deze week staat in het teken van de onthullingen van de nieuwe Formule E-auto’s. We behandelden eerder al DS Techeetah en Audi. Vandaag grijpt Jaguar de spotlight om hun nieuwe elektrische scheurijzer wereldkundig te maken.

Jaguar I-Type 5

Komend seizoen wordt het vijfde seizoen waarin Jaguar Racing deelneemt aan de Formule E. Daarom krijgt de auto logischerwijs de naam Jaguar I-Type 5 mee. Net als de Audi e-tron FE07 heeft de auto een nieuwe aandrijflijn gekregen die volledig in eigen huis ontwikkeld is. Details geeft het team niet prijs, maar de focus lag bij de ontwikkeling op meer efficiëntie, minder gewicht en een lager zwaartepunt. De I-Type is tevens voorzien van een nieuwe wielophanging en een nieuwe inverter. Voor optimale geleiding is er gebruik gemaakt van 24-karaats goud voor dat laatste onderdeel.

Rijdersduo

Jaguar denkt ook een gouden rijdersduo te hebben, bestaande uit Mitch Evans en Sam Bird. Evans is al sinds het begin verbonden aan het team. Sam Bird is nieuw bij het team. Hij is desondanks geen rookie, want hij draait al sinds het begin van de Formule E mee.

Middenmoot

In de Formule E opereert Jaguar in de middenmoot. De laatste twee seizoenen belande het team op een zevende plaats. Of er komend seizoen meer in zit gaan we vanaf 16 januari zien. Dan gaat het elektrische circus van start in Chili.