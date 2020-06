Porsche 992 Turbo S – rijtest en video

De naam blijft raar, maar het recept kan iets bijzonders opleveren. Tijd voor de rijtest van de nieuwe Porsche 992 Turbo S om het uit te vinden.

Het was een donderslag bij heldere hemel: het debuut van de 911 Turbo in Parijs in 1974 op de Motor Show. Het is nu misschien moeilijk voor te stellen, maar destijds was een vermogen van 260 pk bijna bizar te noemen. Dankzij de nog relatief nieuwe technologie van de uitlaat turbocompressor, die tevens naamgever werd voor deze nieuwe 911 variant.

De wereld maakte eveneens kennis met een bijzonder fenomeen: het turbogat. Tussen (vol) gas geven en het opspoelen van de turbo zit een momentje. Dat moment gebeurt er nog niet zo veel en was de drie liter boxermotor nog relatief tam. Zodra de turbo erin kwam, was het echter een compleet ander verhaal. Een verhaal wat niet altijd goed afliep en waarmee de Porsche 930 de naam widowmaker verdiende. Een opspoelende turbo leidt tot een abrupte opbouw van het koppel, wat leidt tot wielspin, wat in een auto met motor achter de achteras leidt tot veel overstuur. En elektronica om het allemaal te beteugelen was er niet.

Toch dacht Porsche in 1977 dat het een goed idee was om de 911 Turbo wat extra pep te geven: de inhoud van de zescilinder boxer werd vergroot tot 3.3 liter en het vermogen steeg tot 300 pk. De 930 Turbo was er ook als cabriolet (die versie is altijd gebleven) en als Targa (die is er daarna nooit meer geweest).

Zonder de hele historie van de 911 Turbo hier te behandelen, is er misschien nog één generatie die het noemen waard is. Bij de generatie 993 paste Porsche voor het eerste twee turbo’s toe, bovendien kreeg de 993 Turbo vierwielaandrijving en passeerde het model voor het eerst de grens van 400 pk. De 3.6 boxer zescilinder schopte het in 1995 tot 408 pk en 540 Nm. De latere Turbo S kwam zelfs tot 450 pk en haalde daarmee de magische 300 km/u.

Turbo, turbo, turbo

De naam 911 Turbo is inmiddels wel een beetje achterhaald. Sinds de facelift van de vorige generatie heeft de 911 Carrera S immers ook twee turbo’s. En de instap 992 Carrera: je raadt het al, ook die heeft twee turbo’s. Het unieke van de Turbo is dus helemaal niet zo uniek meer. Dat betekent dat Porsche aan de bak moest om van de 992 Turbo S iets echt bijzonders te maken. Er moet tenslotte wel een aanleiding zijn om (fors) bij te betalen voor een dikkere 911.

Een nieuwe zescilinder

Onder de motorklep (aan de achterzijde) ligt een nieuw ontwikkelde krachtbron die is gebaseerd op de huidige motorgeneratie van de 911 Carrera (S). Het 3.8 grote zescilinder boxermotor voldoet aan de laatste emissienormen, maar Porsche moest natuurlijk ook nog betere prestaties leveren. De ingenieurs richtten zich ook op gasrespons, vermogen- en koppelafgifte en wilden ook bereiken dat de boxer lekker toeren draait.

De nieuwe zescilinder krijgt via een nieuw inlaatsysteem zijn zuurstof binnen. De eerdere routing van proceslucht- en inlaatluchtkoeling was omgedraaid. De inlaatluchtkoelers, die 14 procent groter zijn dan bij het vorige model, zijn verplaatst van hun vorige positie in de achterspatborden naar direct achter de motor. De luchtfilters kregen een plek in de achterspatborden, waarbij de lucht wordt toegevoerd via vier inlaten aan de zijkant onder de achtervleugel en in de zijpanelen aan de achterkant. De openingen zijn groter en hebben minder weerstand, allemaal goed om meer lucht de motor in te krijgen.

Twee symmetrische en grotere turboladers met variabele turbinegeometrie (VTG) draaien nu in tegengestelde richting aan de linker- en rechterkant. De diameter van de turbinewielen is met vijf millimeter vergroot tot 55 mm, terwijl het 61 mm compressorwiel nu drie millimeter groter is dan voorheen. De wastegate kleppen worden elektrisch aangestuurd middels stappenmotoren. Met als voordeel dat de actieve en volledige opening van de wastegates na een koude start de katalysator sneller opwarmt. De boostdrukregeling is ook sneller en nauwkeuriger.

650 pk voor de 992 Turbo S

Het resultaat: 650 pk bij 6.750 toeren per minuut. En genoeg koppel om een diesel zich te laten verslikken in een slok Adblue. Tussen 2.500 – 4.000 tpm is er 800 Nm beschikbaar. Het is ook vanaf net onder de 3.000 toeren dat de twee turbo’s er echt zin in krijgen. Eronder is de gasrespons minder alert en moeten de turbo’s zich nog vullen met uitlaatgassen. Dat merk je echter alleen als je denk het beter te weten; als je zelf schakelt in plaats van de excellente achttraps automaat zijn werk te laten doen.

Over de prestaties kunnen we kort zijn: de Porsche 992 Turbo S zal tijdens elke rijtest gehakt van alles en iedereen maken. Neem een hypercar mee om de sprint te kunnen winnen, anders leg je het af. De sprint naar de 100 doet de Porsche 911 Turbo S nu in 2,7 seconden. Dat is sneller dan de Taycan Turbo S, sneller dan de GT2 RS, maar ook sneller dan de F8 Tributo en 720S.

Van stilstand naar 200 km/u duurt 8,9 seconde, de topsnelheid is 330 km/u. In theorie moet de 992 Turbo S de Italiaan en de Engelsman weer voor laten gaan.

Waar de 911 Turbo S absoluut excelleert is de acceleratie vanuit stilstand. Dankzij vierwielaandrijving is er ontstellend veel grip, ook doordat het gewicht van het motorblok op de achteras rust. Voeg daarbij de hyper efficiënte en altijd werkende launchcontrol van Porsche en je hebt een winnaar. Het geweld vanuit stilstand is ongeëvenaard. De neus van de auto wordt echt licht, de 992 Turbo S trekt er zo hard aan dat de voorwielen nog maar net het asfalt raken.

Een vleugje GT2

De vorige generaties 911 Turbo hadden voor mij al een te hoog gehalte stofzuiger. Hoe capabel en snel ze ook waren, beleving en geluid bleven altijd wat achter. Het was de dikste en snelste 911, maar de Turbo eindigde tot voor kort nooit op de oh-mijn-god-deze-moet-ik-ooit-bezitten lijst. Misschien verklap ik hier mee de conclusie, maar de 992 Turbo S komt daar nu zeker wel op.

De Porsche 992 Turbo S van de rijtest had het optionele sportuitlaatsysteem, wat zeker hier aan bijdraagt. Het is voor eerste dat Porsche het aanbiedt voor de 911 Turbo en het is een must om mee te bestellen. Net als het standaard uitlaatsysteem, heeft het elektrische, continu verstelbare uitlaatkleppen. De speciaal ontwikkelde interne stroomgeleiding van het Sport Exhaust System creëert een bijzonder onderscheidend geluid dat typerend is voor 911 Turbo-modellen. Van buiten herken je de sportuitlaat aan de twee ovale uitlaatpijpen in hoogglans zwart of zilver zijn. Het standaard uitlaatsysteem heeft twee rechthoekige, zwart verchroomde dubbele uitlaatpijpen.

Lekker dikke koets

Het lijkt er bijna op alsof deze generatie Porsche 911 vooral ontworpen is als Turbo. De 992 smoelt nog lekkerder als Turbo. De voorzijde werd 45 millimeter breder, waarmee de 911 Turbo nu 1,84 meter breed is aan de voorzijde! Aan de achterkant was de 911 Turbo nooit een bescheiden auto en dat is met de 992 niet anders. Er kwam zowel links als rechts een centimetertje bij, voor een totale breedte van 1,90 meter. En bij een brede auto met veel vermogen horen ook brede banden. Voor staat de 911 Turbo S op 255/35 20 en achter op 315/30 21 rubber.

Conclusie en prijs Porsche 992 Turbo rijtest

De nieuwe Porsche 911 Turbo S maakt hebberig. Gelukkig (of helaas) beland je na het bestuderen van de prijslijst weer met beide benen op aarde. De nieuwe 911 Turbo S Coupé is er vanaf 279.000 euro. Ze zijn nog niet in het wild gespot, maar er komt ook een nieuwe Porsche 911 Turbo S Cabriolet en die kost 294.100 euro. Auw.

Toch is het “voordelig” voor 650 pk en deze prestaties. En voor het eerst zou ik iedereen ook adviseren om bij het shoppen voor een dikke 911 Carrera S, ook even een blik te werpen op de 911 Turbo S. Het is (voor nu) de beste Porsche 911 die je kan kopen.