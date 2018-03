In deze plaatsen moet je oppassen voor de airbagbende

Hide yo kids, hide yo car.

In de ochtend bij je auto arriveren en zien dat het halve interieur is gestript. Het is een plaag die momenteel gaande is in ons land. De politie spreekt over een airbagbende en vooral Gelderland, maar ook Flevoland en Overijssel lijken het speelgebied te zijn van deze criminelen.

Auto’s in Ermelo, Harderwijk, Zwolle, Kampen, Apeldoorn, Putten, Nijkerk en Lelystad worden door wijkagent Jelle van Heerikhuize aangemerkt als doelwit. Vooral auto’s van Duitse makelij vallen in de smaak. Denk aan Volkswagens, Audi’s, Seats of een Mercedes. Niet alleen airbags zijn doelwit. Ook het infotainmentsysteem wordt zonder pardon meegenomen. Zeker de luxere uitvoeringen met een fraai display zijn aantrekkelijk.

Dit soort criminelen zijn moeilijk te vangen voor de politie. Ze gaan rap te werk en stelen onderdelen van meerdere auto’s in een nacht. Van Heerikhuize zegt dat criminelen de auto’s vaak zonder schade kunnen openen. In DEZE Autoblog-video kwam al naar voren dat dieven meestal vrij spel hebben bij auto’s met een keyless systeem.

Autobezitters kunnen beter het heft in eigen handen nemen. De politie kan lokauto’s plaatsen en meer surveilleren, maar deze vorm van georganiseerde misdaad blijft moeilijk te bestrijden. Door een alarm te kopen van een derde bedrijf kun je zelf voor een stukje extra beveiliging zorgen. Dit soort dieven gaan professioneel te werk en een baksteen door de ruit gooien brengt een groot risico met zich mee. (via De Stentor)

Met dank aan Dennis voor de tip! Foto: een kale BMW via @vagtroep op Autojunk