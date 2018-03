Kabinet: parkeren goedkoper voor ‘schone’ auto’s

Gaan we nu op Noorwegen lijken?

Bij1 kom er maar in, want we hebben weer te maken met een gevalletje discriminatie. Het kabinet wil gemeenten de mogelijkheid geven om parkeertarieven te verlagen voor auto’s met een lage CO2-uitstoot. Dit kan betekenen dat een Porsche 918 Spyder met een uitstoot van 70 gram CO2 per kilometer straks voordelig kan parkeren, terwijl een Bugatti Chiron (met een uitstoot van 516 gr CO2/km) het volle tarief mag betalen.

Nu is deze vergelijking nog theorie, aangezien staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) niet heeft gesproken over de CO2-waarden. Kijk er echter niet gek van op dat dit straks daadwerkelijk zo gaat. De BPM is immers ook een stuk lager op een 918 in vergelijking met een Chiron.

Van Veldhoven hoopt met deze maatregel de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren. Mensen met een ‘vieze’ auto mijden de stad, terwijl schone auto’s juist naar de stad komen. Althans, dat is het hele idee van de staatssecretaris.

Het plan is een aanvulling op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In dit programma staan plannen opgesteld om de luchtkwaliteit op korte termijn te verbeteren. Ook meer laadpalen voor elektrische auto’s installeren en kruispunten herinrichten zijn onderdeel van het pakket.

Het aangepaste plan zal morgen overwogen worden. Tot en met 7 mei krijgt men de kans om kritiek of aanvullingen te geven op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Nou, bij deze. Verlaag het of voor volledige elektrische auto’s óf laat iedereen hetzelfde betalen zoals nu het geval is.

Foto: een Cayenne S E-Hybrid, nog zo’n schone auto met een uitstoot van 79 g/km. Via @danny32 op Autojunk