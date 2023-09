Let op, brandstofprijzen zullen voorlopig blijven stijgen

Het is beter om vandaag te tanken in plaats van morgen door de stijgende brandstofprijzen

Het is voorlopig huilen aan de pomp. Pak er maar een nieuwe doos tissues bij, want voorlopig ga je alleen maar meer betalen. Het heeft voornamelijk te maken met het feit dat Saoedi-Arabië en Rusland minder olie produceren. Daardoor stijgen de olieprijzen en dat merk je weer aan de pomp.

De stijging is niet meteen te merken. Er zit altijd een vertraging in het effect. Dat betekent dat als je nu weet dat de olieprijzen stijgende zijn, dat je de komende periode in elk geval niet hoeft te verwachten dat er een einde gaat komen aan de stijgende brandstofprijzen.

Vandaag een nieuw dieptepunt op dat vlak. De olieprijzen zijn voor de vierde dag op rij gestegen en staan vandaag op het hoogste niveau in bijna 10 maanden tijd. Een vat Brentolie heeft een prijs van 95 dollar. Een stijging van 0,7 procent in vergelijking met gisteren.

Rusland en Saoedi-Arabië kondigden in juni aan minder olie te produceren. Sindsdien zitten de brandstofprijzen in de lift. Olie is in die tijdsperiode al meer dan 30 procent in prijs gestegen. En dat is te merken aan de pomp.

Langzaamaan schurkt de prijs richting het record van verleden jaar. In juni vorig jaar bedroeg de adviesprijs iets meer dan 2,50 euro voor een liter Euro95. Vandaag staat de adviesprijs op 2,30 euro volgens UnitedConsumers. Dat was gister nog 2,29 euro.

Een lichtpuntje in deze barre tijden voor de petrolhead is dat het meerendeel van de Tweede Kamer niets ziet in een accijnsverhoging op 1 januari. Daarmee voorkomt Den Haag een stijging van nog eens 21 cent voor benzine. Desalniettemin zien de komende weken er niet rooskleurig uit met de ontwikkelingen op de oliemarkt. Kijk niet gek op als de prijs langzaam doorkruipt richting 2,40. Hopelijk hebben we niet straks te maken met een nieuw record..