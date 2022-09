Audi gaat AMG niet nadoen met vierpitters

Gelukkig maar, Audi gaat AMG niet achterna met scheetjes.

Het gaat ooit gebeuren. Dat je over een jaartje of 40 moet gaan uitleggen dat het aantal cilinders van een motor er echt toe doet. Je klein kinderen zullen je aankijken of je knettergek geworden bent. De emotionele tirade over het aantal cilinders van een ouderwetse plofmotor bestaat straks niet meer.

AMG nam het voortouw en lanceerde vorige week de Mercedes-AMG C63 met extreem veel vermogen uit slechts een viercilinder motor. Het systeemvermogen van 670 pk is natuurlijk veel te veel, maar alleen al uit die 2.0 zestienkleppert haalt AMG een onvoorstelbare 476 pk!!! Met fabrieksgarantie! Dat kregen zelfs Subaru en Mitsubishi niet voor elkaar met hun opgefokte Impreza’s en Evo’s.

Audi gaat AMG niet achterna

Romantici en fans van luchtverontreiniging zullen de oude V8 missen, die met zijn onmiskenbare brullende geluid veel indruk maakte. Nu is het maar de vraag: zet dit een precedent voor de concurrenten van AMG, te weten Audi Sport en BMW M? Betreft Audi Sport kunnen we je een verhelderend en verblijdend antwoord geven: Nein!

Dat zegt Constantin Dressler tegen CNet. Dressler is de grote baas van de Audi Product Marketing-divsie dus wij gaan ervanuit dat hij op de hoogte is van de producten die eraan komen.

Uiteraard zullen we onze auto’s elektrificeren, alleen komt er géén viercilinder. Constantin Dressler, kan een dikke motor wel waarderen.

Audi RS-Q5 wordt de eerste

Een kleine motor is niet zozeer altijd beter, ook niet op papier. Als je werkt met een plug-in hybride aandrijflijn, dan kun je grotendeels de WLTP-cyclus rijden op de elektromotor. Of je nu een V8, V6 of viercilinder eraan hebt gekoppeld, maakt dan niets uit. De viercilinder is wel in het voordeel qua gewicht. Ondanks dat we de C63 met 2.100 kilogram zwaar vinden, wacht maar totdat alle M’s, AMG’s en RS’en voorzien zijn van hybride aandrijflijnen.

De eerste die zo’n aandrijflijn krijgt is de Audi RS-Q5. Deze combineert de Porsche 2.9 V6 biturbo met een elektromotor. Het is voor het eerst dat er een RS-versie van de Audi Q5 komt. Ook de komende RS4 en RS5 zullen waarschijnlijk deze aandrijflijn krijgen, alhoewel dat nog niet door Audi zelf is bevestigd.

