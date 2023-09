Elon Musk ontkent gerucht over nieuwe Gigafactory

Volgens Elon Musk is het onzin dat er hier een nieuwe Gigafactory in Saudi-Arabië komt.

Het begon allemaal met een gigantische fabriek voor Tesla. Inmiddels zijn dat er meerdere, over meerdere continenten verspreid. Amerika, Azië, Europa. Er zijn natuurlijk nog gebieden waar Tesla niet is gevestigd met een eigen fabriek. Het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Volgens The Wall Street Journal had Tesla wel interesse in een fabriek in Saudi-Arabië.

Onzin, zegt Musk

Tesla zou vroege gesprekken voeren met Saudi-Arabië over een potentiële fabriek. Klinkklare onzin, zegt Elon Musk in een reactie op X. Volgens hem is het ‘weer een artikel met verkeerde informatie van WSJ’, aldus de topman op het sociale netwerk. The Wall Street Journal had het nieuws naar buiten gebracht op basis van bronnen die dichtbij het vuur zouden staan.

Wellicht zit de vork toch anders in de steel, met deze keiharde ontkenning van Elon Musk. Feit is dat Tesla meer fabrieken nodig heeft om keihard door te kunnen groeien. Waar deze dan moeten komen is niet bekend. Saudi-Arabië is blijkbaar niet aan de orde, als we Elon mogen geloven.

4 fabrieken

Op dit moment heeft Tesla vier fabrieken in totaal. Twee in de VS, waarvan de eerste in Fremont, Californië en de andere in Texas. De derde fabriek staat in Shanghai, China en de vierde is gevestigd in het Duitse Berlijn. Een nieuwe fabriek gaat er komen in Mexico. Tot zover de officiële bevestigingen. Wat er nog verder in de pijplijn zit is niet bekend.