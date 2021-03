In deze stad is het verboden een nieuw tankstation te bouwen - Autoblog.nl

In het kader van klimaatverandering heeft een Amerikaanse stad besloten dat het verboden is om een nieuwe tankstation te bouwen.

Meer laadpalen en minder tankstations. Is dat dé manier om auto’s met een verbrandingsmotor te ontmoedigen? Blijkbaar denken ze daar zo over in de Amerikaanse stad Petaluma. Een plaats in de staat Californië. Daar is besloten dat het verboden is om nieuwe tankstations te bouwen.

Renovatie of een verplaatsing van een bestaande tankstation is ook verboden. Oftewel, bestaande tankstations gaan er uiteindelijk ook verdwijnen. De gemeente hoopt dat ze omgetoverd kunnen worden voor een laadstation. Inwoners van Petaluma zullen in de toekomst blijkbaar elders hun peut moeten halen.

Tankstation verboden

Steden met milieuzones kenden we al. En steden waar klassiekers niet langer welkom zijn ook. Maar een stad waar het verboden is om een tankstation te bouwen of te renoveren is een nieuwe. Die kenden we nog niet.

Het is geen toeval dat de stad in de Amerikaanse staat Californië ligt. De staat heeft een vrij groene agenda. Als er één staat is waar het klimaat op de agenda staat dan is dat Californië wel. Wat dat betreft komt de beslissing van de gemeente Petaluma niet helemaal als een verrassing. Het gemeentebestuur hoopt dat andere plaatsen volgen. Uiteindelijk klinkt het wat tegendraads. Straks moeten inwoners van Petaluma verder rijden voor benzine en stoten daarmee weer meer CO2 uit. (via CBS News)