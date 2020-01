In dit land worden EV’s beter verkocht dan in Nederland

En dat voor een oliestaat.





Het zal niemand ontgaan zijn dat de elektrische auto telkens populairder word. Op het moment dat de NOS er meerdere artikelen in een week aan wijdt, weet je dat het serieus is.

De hoofdverdachte is natuurlijk de Tesla Model 3. Het is de bestverkochte auto van Nederland. Sterker nog, er zijn nauwelijks merken in Nederland die beter verkopen dan Tesla aan Model 3’s weg zet. Maar de rest van de lijst van best verkochte auto’s zijn nog gewoon normale auto’s. Van de Volkswagen Polo en Ford Focus zijn nog niet eens geëlektrificeerde varianten! En ondanks dat er meer EV’s dan ooit verkocht zijn, zijn de inkomsten qua BPM toch gestegen. En als we de inmiddels opgestapte Menno Snel mogen geloven, ligt dat niet aan de WLTP. Kortom, de groei van de EV-verkopen is indrukwekkend, het marktaandeel valt nog reuze mee in Nederland.

In Noorwegen is dat wel anders. Daar is de elektrische auto werkelijk niet aan te slepen. Het rijke Scandinavische land is al langer bezig om mensen in een elektrische auto te krijgen. Het verwekken van kinderen, het kweken van kiwi’s en het kopen van komkommers is alleen mogelijk als je een elektrische auto hebt. Nu is dat compleet verzonnen, overigens. Het zijn overdrijvingen om de enorme populariteit van de EV te kunnen verklaren, aldaar.

Want meer dan 42% van de verkochte personenauto’s in Noorwegen is elektrisch. Met name het Amerikaanse merk Tesla is erg populair, alhoewel Volkswagen met 150 meer verkochte exemplaren net iets populairder is in het land van Peter Solberg. De Tesla Model 3 was de best verkochte auto, die de Nissan Leaf van de troon stootte als best verkochte auto van het land. Verwacht wordt dat in 2020 meer dan de helft van de in Noorwegen verkochte auto’s een EV is. In 2025 is het niet meer toegestaan om een auto met verbrandingsmotor te verkopen in Noorwegen.