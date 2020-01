De Tesla Model 3 is de meest verkochte auto van 2019

Er zijn zelfs meer Model 3's geregistreerd dan Polo's én Golfs samen!





Het is best leuk om te zien hoeveel er wel niet kan veranderen in zes jaar tijd. Neem Tesla. Zes jaar geleden was het bedrijf nog vooral een droom. Ja, ze hadden een elektrische sportwagen uitgebracht en de levering van de Model S was in Europa begonnen, maar de kans om er eentje in het wild tegen te komen was vrij gering.

Nu is het beeld echter wel anders. De droom van Musk is, in Nederland dan, werkelijkheid geworden. De snelwegen lijken wel overspoeld te zijn met Model S en 3’s, zelfs de dure Model X is allesbehalve een eenhoorn. Die invasie van Tesla’s zien we ook terug in de cijfers, het autobedrijf verkocht in 2019 immers de meeste auto’s.

Als we verder kijken in de cijfers van BOVAG, zien we echter nog iets opvallends: de Tesla Model 3 was de meest verkochte auto van 2019. Vorig kalenderjaar werden er namelijk maar liefst 29.922 stuks op kenteken gezet. Praktisch dertigduizend, dus. Daarmee hadden ze een marktaandeel van 6,7%.

Dat betekent dat er meer Model 3’s op kenteken werden gezet, dan Volkswagen Polo, Ford Focus, Golf en Kia Niro. Sterker nog, er werden meer Model 3’s op kenteken gezet dan Volkswagen aan Polo’s (12.920 stuks) én Golfs (9.263 stuks) op kenteken kon zetten. Elektrisch rijden is dus niet langer slechts een droom van Musk, maar een fatsoenlijke concurrent voor benzine- en dieselauto’s.

Althans, als je een zakelijke rijder bent. De registratiecijfers gaan namelijk over particuliere én zakelijke registraties. De verhoudingen daartussen zijn niet bekend, maar vermoedelijk is de Model 3 vooral zakelijk populair. De bijtelling was vorig jaar namelijk nog relatief gunstig, waardoor veel bedrijven en leasemaatschappijen de auto’s kochten om ze goedkoop te kunnen rijden. Het is dan ook de vraag of Tesla deze prestatie kan herhalen in het volgende jaar, of dat er dan weer een Volkswagen bovenaan staat.

Dat Tesla praktisch dertigduizend auto’s had verkocht wisten we al, Kentekenradar maakte gister een soortgelijk cijfer bekend. Opvallend is dat er in december meer dan elfduizend Model 3’s op kenteken werden gezet, ruim eenderde van het hele jaar dus. Dat is zelfs meer dan BOVAG vorige maand nog voorspelde. Die organisatie denkt overigens dat de verkoop niet per se hoeft in te storten dit jaar, omdat er meer aanbod komt en de bijtelling volgend jaar wéér omhooggaat. Een elektrische auto in de top-5 zou dus vaker voor kunnen komen…

Foto: ‘Roadtrip’ Model 3, 993C, via Autojunk.nl