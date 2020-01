Occasionverkopen stijgen wederom

Dit zag niemand aankomen.





We hebben de verkopen van nieuwe auto’s uitgebreid besproken. Nu is het even tijd om te kijken naar de auto’s die daadwerkelijk gekocht en verkocht worden namelijk occasions. Natuurlijk, leaseauto’s worden ook ‘verkocht’, maar bij gebruikte auto’s zie je daadwerkelijk wat een consument wenst. Natuurlijk zijn er ook occasions die tijdelijk een gunstige bijtelling hebben, maar het algehele beeld is veelal iets coherenter.

Het VWE weet te melden dat de verkopen van occasions wederom is gestegen, ditmaal met 2,4% naar 1.195.348 exemplaren. Dan rekenen we alleen verkopen naar consumenten. Anders krijg je ook de verkoopcijfers van handelaar naar handelaar, bijvoorbeeld. De groei is minder sterk dan vorig jaar, maar desalniettemin is het alsnog een recordaantal verkochte gebruikte auto’s. De C2C-markt (consument naar consument) nam wat af, naar 690.991 occasions. In totaal werden er dus 1.886.339 occasions aan consumenten verkocht.

Volkswagen populair

Het zal niemand verbazen dat Volkswagen het meest populaire merk was. Maar liefst 136.240 maal werd er een gebuikte Volkswagen aan de man gebracht. Peugeot (103.208 stuks) en Opel (97.913 stuks) maken de top 3 compleet. Hyundai en Fiat hebben het zwaar, MINI en BMW zitten overduidelijk in de lift. Ook op de occasionmarkt zien we dat premium meer en meer de voorkeur krijgt ten opzichte van ‘valui-for-money’-merken.

Golf slaat de klok

Kijken we naar de best verkochte modellen, dan staat de Volkswagen Golf bovenaan (45.971 stuks) boven aan en de Volkswagen Polo op nummer (43.491). De nummer 3, de Opel Corsa met 31.527 exemplaren volgt op gepaste afstand. Ondanks de stijging van BMW als merk, ging de 3 Serie er iets op achteruit. Desondanks is het alsnog de best verkochte premium occasion van Nederland.

Import

Gek genoeg daalde het cijfer qua geïmporteerde auto’s. In totaal werden er 216.689 tweedehands auto’s geïmporteerd. Ondanks dat dat een afname is ten opzichte van vorig jaar, blijft dat aantal nog altijd erg hoog. De reden is vrij eenvoudig: de occasions op de Nederlandse markt die beschikbaar komen, voldoen niet altijd aan de vraag van de occasion koper. Het populairste land is uiteraard Duitsland (58,5%). België (16,8%) en Spanje (5,5%) staan op nummer twee en drie.

Export

Er zijn twee typen auto’s erg populair bij export. Ten eerste zijn het natuurlijk de oude gebakjes. Auto’s waarvan de Nederlandse consument vindt dat ze op zijn. Maar Nederlandse auto’s zijn. populair in het buitenland. Over het algemeen hebben ze goed onderhoud gehad. Nog wel belangrijker: de omstandigheden zijn perfect. Uitstekend asfalt, weinig pekel, geen heuvels en bergen, hoge kwaliteit benzine en een relatief streng APK-systeem. Een andere belangrijke reden voor export is dat elk jaar er een sloot 5 jaar oude leaseauto’s binnenkomt waar niemand op zit te wachten, denk maar alle gesubsidieerde bijtellingsknallers. Goed nieuws voor alle Outlander-haters: de export steeg met 90%! Er werden 303.524 occasions geëxporteerd. Het nummer 1 exportland is Polen (16,6%). Op nummer twee staat Libië (11,7%) en op nummer 3 vinden we België (10,8%).