Bentley crasht na achtervolging in Rotterdam

In een gestolen Bentley rijden en denken niet op te vallen. Een kansloze missie, zo bleek ook gisteren. Afgelopen nacht spotte de politie een witte Bentley Flying Spur op de Maasboulevard. De auto had een Frans kenteken.

Na een check bleek de auto als gestolen geregistreerd te staan. De politie in Frankrijk had een verzoek uitstaan om de auto in beslag te nemen. Aan dit verzoek wilde de Nederlandse politie dan ook voldoend en er volgde een stopteken.

In plaats van keurig netjes stoppen, ging de Bentley er met hoge snelheid vandoor. Snelheden in de bebouwde kom van Rotterdam lopen op boven de 100 km/u. De kans dat het fout zou gaan was groot en dat ging het dan ook. Ter hoogte van het Middellandplein crashte de dief. De schade was niet dermate groot, maar de politie maakte van deze kans gebruik om de Flying Spur te remmen en de auto klem te rijden.

De dief kon geen kant meer op. Hij stapte vervolgens uit de auto en zette het op een lopen. Daarbij kwam de verdachte ten val en kon de politie deze persoon inrekenen.

Naderhand bleek de dief niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Er volgde een speekseltest aangezien er een verdenking is dat drugs in het spel was. In Nederland maakt de politie proces-verbaal op van de begane verkeersovertredingen. Het is mogelijk dat de bestuurder tijdens de achtervolging schade heeft gemaakt aan andere auto’s. De politie roept mensen op die schade hebben zich te melden.

Fotocredit: Politie Delfshaven via Instagram