In dit luxe busje zit je als een koning

Van buiten een busje om de kids mee naar school te brengen, aan de binnenkant een paleis vol luxe en leer.

Is er een autocategorie dat minder sexy is dan een MPV? Begrijp me niet verkeerd, het zijn ontzettend handige wagens. Maar je koopt een Renault Espace alleen omdat je iets te veel kinderen hebt geproduceerd die je allemaal naar school moet brengen. Niet omdat je er zo graag in wil rijden, toch?

Als je een rijke stinkerd bent, hoef je een auto niet met je hoofd te kopen. En zelfs als je veel kinderen hebt, kun je altijd nog een chauffeur in die MPV laten rijden, terwijl jij er zelf in een McLaren Senna achteraan rijdt. Toch heeft Buick een minivan op de markt gebruikt, waar rijke stinkerds juist wél in moeten gaan zitten.

Het heet de GL8 Avenir en heeft deze week een facelift gekregen van Buick. Aan de buitenkant heeft het een nieuwe grille en ledverlichting aan de voor- en achterkant. Maar het belangrijkste van deze auto vinden we natuurlijk binnenin. Flinke, leren stoelen die er comfortabel uitzien, opklapbare tafeltjes, zeeën van ruimte, een surround-sound-speakersysteem…

De vierzitter is het luxueuze topmodel, daar heb je namelijk als passagier de meeste ruimte. Wie echter de Buick GL8 Avenir wil inzetten als luxueuze people carrier: er is ook een 6- en 7-zitter beschikbaar. Qua tech krijgt deze minivan een 12,3 inch-scherm, een HUD, ‘streaming spiegel’ en 100 GB aan gratis 4G-data.

Er is wel één kleine ‘maar’. Wie deze Buick wil hebben, zal hem moeten importeren. Niet uit de Verenigde Staten – gek genoeg – maar uit China. Daar gaat dit busje namelijk rondrijden. Daar zal de Buick niet uniek zijn: onder meer Mercedes en Lexus maken ook zo’n busje. Daarbij ziet die Lexus LM er aan de binnenkant nog nét een stukje luxer uit, Buick zal dus stevig met de prijs moeten concurreren wil het daar succesvol zijn. Hoeveel Buick voor de GL8 Avenir wil, is overigens nog niet bekend.