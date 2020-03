Volkswagen lekt nu twee miljard euro per week

‘Maar staatssteun hoeven we nog niet!’

Als ineens praktisch al je inkomsten wegvallen, maar je vaste lasten blijven doorlopen, kan het heel snel fout gaan. Om een indicatie te geven van hoe groot het probleem dan kan zijn: de Volkswagen Groep geeft nu twee miljard euro per week uit. Dat zei CEO Herbert Diess tegen het Duitse tv-kanaal ZDF.

Eigenlijk is de situatie nog erger dan dat. Want ze kunnen niet alleen niets verkopen, ze kunnen ook nog eens minder produceren. De productie zou nu op ongeveer de helft liggen van hoe het voor de crisis was. Daarom moet VAG volgens Diess zo snel mogelijk weer gaan auto’s gaan maken. In de 72 Europese fabrieken wordt dan ook zoveel mogelijk schoongemaakt en gedesinfecteerd, zodat het maken van auto’s op een veilige manier snel weer door kan gaan.

Om nog even in te gaan op de autoverkopen: buiten China verkoopt Volkswagen niets, aldus Diess. Ook in China zijn de verkopen nog niet wat ze ooit waren, die markt is immers nog aan het opkrabbelen.

In interviews met de Financial Times en Boersen-Zeitung zegt VW-CFO Frank Witter weer dat Volkswagen nog genoeg geld in kas heeft. Zo zou het bedrijf altijd nog via een regeling met banken 20 miljard euro kunnen krijgen. Het autoconcern zou echter alleen als het echt moet gebruik willen maken van zulk soort maatregelen. Witter wil eerst dat de Europese Centrale Bank meer gaat doen om de financiële problemen door het coronavirus te temperen. Al met al hoeft VAG dus nog niet aan te kloppen bij de Duitse staat voor steun, aldus Witter.

Via: Automotive News Europe.