Hier, het eerste busje ooit van Lexus

Precies zoals je 'm zou verwachten.

In eerste instantie zou je bijna denken te maken te hebben met een 1 april grap. Een photoshop. Lexus die zich bezig gaat houden met busjes, geloof je het zelf. Het is nog steeds de maand april, maar we hebben hier met een bloedserieuze ontwikkeling te maken: Lexus gaat inderdaad aan de busjes.

De auto is op de autoshow van Shanghai voor het eerst aan het publiek getoond. Het busje heeft het uiterlijk zoals je bij een Lexus zou verwachten. Een joekel van een grille waar BMW jaloers op zou zijn met voor de rest een typisch ontwerp van een vervoerders bus.

Het ding heet Lexus LM en moet in Azië op de markt komen. Dit soort MPV’s zijn in onder andere China, Taiwan en Hong Kong een zeer populair vervoersmiddel. Het is dus niet heel gek dat Lexus deze markt gaat betreden met een luxe bus.

Natuurlijk heeft Lexus niet de auto vanaf de grond ontwikkeld. De Japanners hebben de kenmerken van het merk geplakt op een bestaande Toyota Alphard. Het busje komt als hybride op de markt, maar ook als LM 350 met een dikke 3.5-liter grote V6. Er kunnen maximaal zeven inzittenden mee.