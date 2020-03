Ecclestone: Ik had dit F1-seizoen allang als verloren verklaard

De voormalige Formule 1-eindbaas heeft nog maar weinig vertrouwen in het seizoen van 2020.

“Wat zou ik doen, als ik nog baas was van de Formule 1? Dan denk ik dat ik alle gesprekken om dit jaar nog te racen al had afgekapt.” De woorden van Bernie Ecclestone tegenover Reuters zijn duidelijk. Volgens de Brit is dat de enige manier waarop je ervoor zorgt dat iedereen veilig is, zodat niemand ‘gekke constructies’ gaat bedenken die ‘misschien niet doorgaan’.

Met andere woorden, wat Ecclestone betreft moet de F1-organisatie het huidige seizoen als verloren beschouwen en focussen op 2021. Net als wat ze met bijvoorbeeld de Olympische Spelen hebben gedaan.

Vooralsnog heeft de Formule 1-organisatie echter andere plannen. De zomerstop hebben ze naar voren gehaald, waardoor er in theorie meer weekenden over zijn om op te racen. De coronacrisis blijft zich echter voortdurend ontwikkelen. Het is op dit moment daardoor onduidelijk of de situatie later dit jaar wél voldoende onder controle is.

Ecclestone zegt daarom dat hij ‘heel, heel erg verrast zou zijn als het ze zou lukken’. “Ik hoop oprecht wel dat het ze lukt. Ze zouden bijvoorbeeld ook drie of vier races begin volgend jaar kunnen rijden en die mee laten tellen met het 2020-seizoen. Het probleem is alleen dat je de promoters ook zover moet krijgen dat ze mee willen doen.”

Volgens Ecclestone is dit daardoor een opportuun moment om juist de controle van die promoters over te nemen. Op die manier zou Liberty Media meer te zeggen hebben in de Formule 1-kalender. Of de eigenaren van de Formule 1 daarover nadenken, is niet bekend. Volgens de huidige kalender is de eerste race op 14 juni in Canada.