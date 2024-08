In Haarlem mogen buren dit in de tuin zetten

Dit is weer een gewetensvraag, dit is best handig, maar wat als je buren het doen?

Stiekem moesten we wel even op de kalender kijken. Nee, het is nog geen 1 april en ja dit blijkt dus echt waar te zijn. In maart van dit jaar heeft de gemeente Haarlem in een raadsbesluit toestemming gegeven voor ‘laadkabels door de lucht’. Dit betekent dat je vanuit een huis/voortuin je auto op straat mag opladen middels een kabel wanneer de laadkabel maar niet over de stoep loopt.

Want inderdaad dat is levensgevaarlijk voor onoplettende voetgangers maar ook zeer hinderlijk voor mensen met bijvoorbeeld kinderwagens, rolstoelen of een winkelwagen met 8 bierkratten. Toestemming moet je wel per adres aanvragen.

Maar hoe zou dit er in de praktijk dan uit moeten zien? Kijk, laat dat maar aan de handelsgeest van Nederlanders over. Nee, deze keer halen we het niet middels dropshipping van Alibaba of Temu, ditmaal is er een Nederlandse Saab rijder met een coltrui aan het werk gegaan. De ‘arm’ die de kabel draagt op bijgaande foto’s is ontwikkeld door het Haarlemse designbureau C10. En er is natuurlijk ook lang nagedacht over de naam van de helpende arm die de laadkabel omhoog houdt. Jawel: ChargeArm heet het product.

Meer Parkeerdiscussies door deze kabel?

Nu zitten er een aantal kanten aan dit verhaal. Enerzijds helpt het de parkeerdiscussies tussen buren niet. Parkeren blijft een hot topic. Ook veel Autobloglezers willen waarschijnlijk het liefst hun eigen auto op de parkeerplek voor de deur hebben terwijl de parkeerplek open is voor iedereen. “Je staat voor mijn deur buurman!” Een begrijpelijke maar vooral ook erg onterechte gedachte, alsof je recht zou hebben op de openbare parkeerplek voor jouw huis.

Deze discussies krijgen nu een nieuwe dimensie: “Als jij je auto niet weghaalt, dan kan ik morgen niet naar mijn werk want ik MOET laden”.

Anderzijds ziet dit er gewoon uit als een hele goede oplossing. Maar is het fraai en word jij er gelukkig van wanneer jouw buren er eentje installeren? Overigens moet je nog steeds wel toestemming vragen bij de Gemeente Haarlem vooraleer je de ChargeArm de grond in mag jassen. Als 4 buren naast elkaar dit in de voortuin plaatsen dan heb je toch het idee dat je in een wasbox woont, nietwaar?

Dus zeg het maar: verdraaid handig of koren op de molen van de Rijdende Rechter?

Mensen met een oprit hebben deze problemen natuurlijk sowieso niet, die installeren net als wij een dikke laadpaal.

foto’s: ChargeArm, Rob van Wieringen