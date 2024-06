Eerste gemeenten zetten streep door milieuzone plannen

De eerste scheurtjes? Gemeenten stellen milieuzone plannen uit.

Wat blijft er straks nog overeind van alle ambitieuze klimaatplannen? Eerst leek er een soort tendens te zijn van ‘hoe eerder hoe beter’ met de strenge regels. Daar komt de politiek nu toch op terug. De haalbaarheid van de plannen is een grote kwestie. In de praktijk lijken dingen toch anders in elkaar te steken dan politici van te voren hadden bedacht. Ja, je verwacht het niet.

Zo snel mogelijk milieuzones voor elkaar boksen. Even leek het erop dat gemeenten deze koers gingen bewandelen. Er zitten scheurtjes in deze plannen. Zo voelt het nieuwe kabinet weinig voor de invoering van strenge milieuzones omdat ze vooral ondernemers pesten die nog niet geïnvesteerd hebben in een elektrische bedrijfswagen en vervolgen de pineut zijn. De eerste gemeenten sorteren nu voor op het nieuwe kabinet door de invoering van milieuzones uit te stellen, daarover bericht de Volkskrant.

De gemeenten Ede en Apeldoorn zijn de eerste twee gemeentes die toch niet in 2025 met een milieuzone komen. 30 tot 40 gemeenten met een milieuzone was een keiharde afspraak van het Klimaatakkoord uit 2019. We zijn bijna halverwege 2024 en met 2025 in zicht denken gemeenten nog eens goed na over zo’n maatregel.

Apeldoorn:

Gemeente Apeldoorn is van plan om vanaf 2025 in fases te starten met de invoering van een zero-emissiezone. Een zero-emissiezone is een gebied waar ondernemers alleen nog maar met bestelbussen en vrachtwagens zonder uitstoot rijden. De zero-emissiezone geldt niet voor personenauto’s.

Aldus de gemeente Apeldoorn. Daar komen ze nu op terug. De maatregel is met vijf jaar uitgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn stelt de gemeenteraad voor om de zero-emissiezone voor stadslogistiek (ZE-zone) per 1 januari 2030 in te laten gaan. Door dit voorstel komen de startdatum per 1 januari 2025 en de overgangsfase te vervallen.

Opluchting voor ondernemers met een dieselbedrijfswagen die actief zijn in Apeldoorn en in Ede. De gemeenteraad in Apeldoorn moet nog wel beslissen of het voorstel van het college definitief wordt.

Vijf extra jaren geeft ondernemers meer lucht. Ook kan de auto-industrie vijf jaar langer betere auto’s ontwikkelen. Elektrische bedrijfswagens zijn nu nog vaak beperkt in hun inzetbaarheid in vergelijking met een diesel. Dat kan over vijf jaar anders zijn, de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Helaas pindakaas voor wie heilig geloofde in het Klimaatakkoord.