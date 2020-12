Lamborghini SC20 is buitenaards - Autoblog.nl

Lamborghini heeft weer eens een extreme Aventador-derivaat gebouwd, dit keer zonder dak of voorruit.

Aangezien een supercar niet praktisch hoeft te zijn, hebben ontwerpers veel meer vrijheid met dit soort auto’s. Je kunt zelfs het dak en de voorruit achterwege laten als je dat wilt. Dit zagen we onlangs bij de Ferrari Monza, McLaren Elva en Aston Martin V12 Speedster. Lamborghini doet ook een duit in het zakje met de SC20.

Mocht je nu denken dat Lamborghini aan het na-apen is: niets is minder waar. In 2012 bouwden de Italianen namelijk ook al een voorruitloze speedster: de Aventador J. Inmiddels zijn we acht jaar verder en Lamborghini is nog steeds speciale versies van de Aventador aan het bouwen. Het zal niemand verbazen dat ook de Lamborghini SC20 een verbouwde Aventador is. Wel is het koetswerk een stuk meer afwijkend dan destijds bij de Aventador J het geval was.

De twee cijfers uit de naam SC20 verwijzen simpelweg naar het jaar waarin we leven, terwijl de letters SC voor Squadra Corse staan. Mocht je geen Italiaans spreken: dat is de racedivisie van Lamborghini. Twee maanden terug hadden we deze auto al in camouflagetrim gezien op het circuit. De SC20 is dus bedoeld als circuitspeeltje, maar de auto is – net als de SC18 – wel gewoon straatlegaal. De blits maken in de betere winkelstraten kan dus gewoon met deze auto.

We kunnen natuurlijk gaan zeuren over ‘uitmelken’, maar feit is wel dat Lamborghini er werk van maakt om alle verschillende varianten een uniek uiterlijk mee te geven. Toch knap dat de inspiratie bij de ontwerpers in Sant’Agata Bolognese nog steeds niet op is. Van de koplampen en achterlichten tot aan de spiegels: ieder onderdeel is opnieuw ontworpen. Dat moet ook wel, wil je in London of Monaco nog opvallen tussen de vele Aventadors.

Qua vermogen staat de Lamborghini SC20 op gelijke voet met de Aventador SVJ. Dat betekent dat de 6,5 liter V12 770 pk en 720 Nm aan koppel levert. Verdere specificaties worden niet vermeldt, maar we gaan ervan uit dat de SC20 nog een tandje sneller is dan de SVJ. Die is al belachelijk snel met een top van 351 km/u en een acceleratie van 0-100 km/u in 2,8 seconden.

Dan nu het slechte nieuws: er wordt maar één exemplaar gebouwd. De Lamborghini SC20 treedt daarmee in de voetsporen van de Aventador J, die ook een one-off was. We moeten iedereen die op het punt stond er een te bestellen dus helaas teleurstellen.