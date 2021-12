Citroën Ami Buggy niet geschikt voor Safaripark Beekse Bergen

Ga vooral niet het leeuwenverblijf van Safaripark Beekse Bergen in met deze Citroën Ami Buggy. Je overlevingskansen zijn bijzonder klein.

Maar een ding is zeker: deze Citroën Ami Buggy is wel heel erg tof! Het is een opgeruigde versie van de Ami, speciaal ontwikkeld als vervoermiddel voor weekenden en vakanties aan zee of op het platteland. Net als de originele Ami is ook deze Buggy-variant volledig elektrisch.

Verschillen ten opzichte van de reguliere Citroën Ami zijn de bull-bars, grote matgouden wielen met ‘offroad’ banden en roosters voor de koplampen. Extra brede spatborden en buisvormige dorpels maken het avontuurlijk karakter compleet. Op het dak is een lichtrail met LED-verlichting geplaatst.

Geen conventionele deuren

Conventionele deuren zijn achterwege gelaten en vervangen door een transparant en waterdicht canvas dat bij slecht weer dicht kan worden getrokken – een knipoog naar de Méhari. De canvasdelen zijn voorzien van ritssluitingen om het inzittendencompartiment af te sluiten, met hoge openingen die het effect geven van een deur met ruit zoals op conventionele auto’s. Deze praktische bescherming tegen de elementen kunnen worden verwijderd, opgerold en opgeborgen in speciale opbergtassen achter de stoelen.

Stoelkussens

Misschien wel het grootste verschil in vergelijking met een normale Ami is de aanwezigheid van stoelkussen met heuse Advance Comfort-technologie. De vulling is nu 70 mm dik, dat is bij de normale Ami 35 mm. De kussens kunnen eenvoudig uit de stoelschaal worden genomen en zijn daardoor uitwisselbaar en wasbaar. Of er productieplannen zijn, kan Citroën niet noemen. De normale Ami komt naar verwachting in de loop van 2022 naar Nederland.