Passat B9 wordt liftback met dieselmotor - Autoblog.nl

Daarmee lijkt de nieuwe Passat B9 in de voetsporen terug te keren van de eerste twee generaties.

Als we kijken naar de auto-introducties van de afgelopen maanden, dan valt er iets op. Het is populair om een elektrische crossover te introduceren. Daar zijn diverse redenen voor. Een fabrikant kan er lekker wat marge op pakken en de consument heeft graag zo’n stoere crossover. Ook is het makkelijk met het plaatsen van van de batterij, alhoewel een Tesla Model 3 aantoont dat een middenklasse sedan een prima range kan hebben.

Enfin, elektrische crossovers zijn een dingetje. Volkswagen is er ook maar wat druk mee. Denk aan de ID4, die wereldwijd populair is. Waar veel markten hun eigen voorkeuren qua auto hebben, ‘lust’ iedereen een crossover. Maar hoe zit het dan met de Passat? Want voor het geld van een ID.4 of Tiguan, kun je dus ook een klasse hoger rijden.

Er komt een Passat B9

De huidige Passat is echter vrij oud. Er gingen al wat geruchten, maar het Britse Auto Express meldt dat de kogel door de kerk is. Ja, er komt een nieuwe Passat. De auto gaat gebouwd worden in Bratislava, waar de Touareg, Cayenne en Q7 ook in elkaar geschroefd worden. De huidige fabriek in Emden heeft VW nodig om de ID4 te bouwen. In de toekomst komen daar de ID Vizzion en ID Space Vizzion bij.

Er komen twee carrosserievarianten van de Passat B9, maar niet zoals je zou verwachten. De Variant blijft, maar de sedan komt te vervallen en wordt nu een liftback. Dat is historisch verantwoord, want de Passt is wel vaker een liftback geweest.

Groot, ruim en praktisch

Het is de bedoeling dat het nieuwe model een stuk ruimer gaat worden, dan de huidige Passat. De nieuwe Golf Variant is al bijna net zo ruim als de Passat. Tussen die modellen wordt iets meer afstand gecreëerd. De auto moet de grootste, ruimste en meest praktische non-crossover van VW worden.

Qua motoren kunnen we kort zijn: er komt geen elektrische Passat B9. Dat wordt dus de ID Vizzion. Er zullen benzinemotoren (TSI), plug-in hybrides (eHybrid) en diesels (TDI) komen. Ja, in 2023 gaat er nog een auto geïntroduceerd worden met een diesel. De reden daarvoor is vrij simpel.

Wij in Nederland kunnen relatief makkelijk overstappen: er is een goede laadinfrastructuur en we rijden korte stukjes. In diverse Europese landen rijdt men aanzienlijk langere afstanden, waardoor een EV nog lang niet een reeële optie is voor iedereen. Ook is de laadinfrastructuur nog niet overal op orde. Zeker als je geen Tesla hebt.

Zoals vermeld, de nieuwe Passat B9 wordt verwacht in 2023. Over de toekomst van de Arteon kunnen we (voorlopig) positief zijn, dat model blijft nog eventjes. Of deze een opvolger krijgt, is onbekend.