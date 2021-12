Deze betaalbare auto’s zien wij niet terug in 2022

Goedkope middenklassers worden telkens lastiger om te (ver)kopen. Daarom zien wij deze betaalbare auto’s niet meer terug in 2022.

Er staat weer een nieuw jaar voor de boeg. Sterker nog, over een uurtje is het alweer zo ver. Dan mogen we genieten van oliebollen, champagne, vuurwerk en een nieuwjaarsduik.

Maar het einde van een jaar betekent in veel gevallen ook dat we afscheid moeten nemen. Er zijn namelijk een aantal auto’s die van de markt zullen verdwijnen. Nu is dat niet heel erg vreemd. Modellen komen en gaan. Echter, in de meeste gevallen staat er een opvolger klaar.

In dat geval gaan we even met een kaarsje langs de modellen die niet meer terugkijken. Dat is overigens al jaren het geval en niet zozeer iets van de laatste paar jaar. Zo is ondergetekende nog altijd kapot van het feit dat de Opel Monza geen opvolger kreeg.

Dit zijn de betaalbare auto’s die niet meer terug keren in 2022:

Citroen C1 (en Peugeot 108)

Deze auto gaan we nog heel erg missen en dat menen wij oprecht. De Citroen was lange tijd een van de goedkoopste auto’s van Nederland. Niet alleen om aan te schaffen, maar ook om te rijden. Overigens keert de Peugeot 108 ook niet terug. Alleen de Toyota Aygo wordt nog geleverd in ons koude kikkerlandje. Voor hoe lang? Geen idee. Auto’s worden niet alleen duurder, maar de goedkope auto’s worden ook nog eens geschrapt.

BMW 2 Serie Cabrio (F23)

Hert 2 Serie gamma is flink uitgedund. De Coupé is vervangen door een nieuwe type. De kans dat daar een cabrio van komt is niet heel erg groot. De BMW 2 Serie Cabriolet was een van de laatste ‘betaalbare’ cabrio’s. Nu blijven de Mazda MX-5 en Mini Cabrio ongeveer als enige over. De

Renault Espace (JR)

Ooit was de Renault Espace dé auto die je wilde als je erg vruchtbaar bleek te zijn. Het zijn de ultieme gezinsauto’s. Voo de vijfde generatie verlegde Renault het accent een beetje. De Espace werd wat kleiner en stond tevens iets hoger op zijn wielen. Een bijzonder crossover-geval dus. In Nederland deed de vijfde generatie Espace het aanvankelijk niet eens zo heel erg slecht.

Helaas zakten de verkopen in de laatste paar jaren. Geen PHEV en moordende concurrentie die wel een dergelijke aandrijflijn hebben. Daarmee werd de basisprijs erg hoog en het model bij voorbaat onverkoopbaar. Zonde. De Espace biedt meer ruimte dan de meeste fullsize SUV’s, terwijl het verbruik juist lager is. De Espace blijft overigens nog wel in productie en is leverbaar voor andere markten.

Lexus CT200h (ZWA10)

Deze valt in de categorie: “Was die er dan nog?”. De Lexus CT200h is een compacte hatchback. De auto maakt gebruik van de techniek van de vorige generatie Toyota Prius en Auris Hybrid. De meeste uitvoeringen werden in 2020 al van de markt gehaald. Om een compacte auto in de showrooms te hebben staan (waarschijnlijk) werd er nog één uitvoering tot de zomer van dit jaar geleverd. De CT200h was in Nederland best een succes. Sterker nog, met meer dan 10.000 verkochte exemplaren is het de best verkochte Lexus in Nederland! Lexus heeft nu diverse compacte crossovers die de plaats van de CT200h moeten innemen. Qua verkoopcijfers komen die overigens bij lange na niet in de buurt.

Mazda CX-3

Het kan natuurlijk zijn dat je simpelweg te veel beantwoordt aan de vraag van de markt. Mazda is zo’n merk, die hebben simpel weg te veel compacte crossovers in hun portfolio. Logisch, want die gaan als warme broodjes. Toch is daar het einde van de Mazda CX-3 hier. Althans, voor de mensen in Europa. Daarbuiten zullen deze betaalbare auto’s van Mazda alsnog verkocht blijven worden.

Mitsubishi ASX

Natuurlijk is de Outlander het laatste grote succes van Mitsubishi, maar de ASX heeft het helemaal niet slecht gedaan. De compacte crossover was geen absoluut kassuces, maar de importeur wist er jaarlijks zo’n 1.000 tot 1.500 van te verkopen. In 2021 liep dat terug naar, eh, een kleine 60. Ondanks de moderne snuit van de auto, is de ASX sinds 2010 op de markt. De auto wordt op andere markten nog wel verkocht, al dan niet onder de ASX-naam als RVR of Outlander Sport.

Renault Mégane Berline

In de categorie betaalbare auto’s die niet terug komen is Renault populair, zo blijkt.Ooit was de C-segment hatchback de meest populaire auto in Nederland. Denk aan de Escort, Kadett en Golf. Ook de Renault 19 deed goede zaken, evenals zijn opvolger, de Renault Mégane. De Mégane bestaat nog wel, maar het is tegenwoordig een, ahum, elektrische crossover. Daarbij is de oude Mégane nog leverbaar als Estate. Echter, de hatchback is geschrapt uit het leveringsprogramma voor Nederland. Opmerkelijk, want de auto was nét gefacelift. Daarmee zijn er ook geen Renault Sport-modellen meer.

Renault Scenic (J9)

In 1996 was de auto een regelrechte sensatie. Praktisch, ruim, betaalbaar, comfortabel: de Mégane Scénic was een enorm verkoopsucces. In not time kwamen er diverse concurrenten bij, maar de Scénic bleef het origineel. De compacte crossover heeft dit model een beetje overbodig gemaakt, ondanks dat Scénic op alle meetbare punten beter is dan de Kadjar. Het mag niet baten. De Grand Scénic blijft voorlopig nog wel in het gamma.

Renault Talisman (L2M & KP)

Het houdt niet op, niet vanzelf. Want Renault is lekker bezig met de snoeischaar. Ook de Talisman is namelijk uit het gamma gehaald in 2021. Net als de Mégane was dit model nog niet zo lang geleden voorzien van een facelift. Aanvankelijk leek de Talisman een klein succesje te worden in Nederland, maar sinds 2019 verdampte de vraag naar de puike D-segmenter.

Skoda Fabia Combi

Heel veel Nederlandser dan de Skoda Fabia Combi ga je ze niet tegenkomen. Een B-segment stationwagon is een extreem rationele auto. In principe voldoende ruimte voor papa, mama en de kleine kinderen inclusief alle benodigdheden. Ideaal, toch? Bekende Volkswagen-techniek, een degelijk interieur, vrij van excessen en tierlantijntjes. Toch komt de auto niet meer terug.

Ondanks dat wij Nederlanders er mee weg liepen, is dit segment buiiten specieifieke gebieden in Europa bijzonder lastig. Kleine sedans in dit segment zijn veel populairder in Zuid-Europese landen, bijvoorbeeld. Omdat Skoda zich moest focussen op elektrificatie en de niches moest laten voor wat het was, is de Fabia Combi komen te vervallen. Voor een hoop startende families is het toch een gemis.

Volkswagen Passat Sedan (B8)

Wellicht ook niet een extreme verrassing. Wie koopt er tegenwoordig nog een sedan in het D-segment? In rap tempo is dit stukje van de markt aan het uitsterven. Voor Volkswagen voldoende reden om het model te schrappen in Nederland. De typische Passat-sedan leaseklant zal nu automatisch vragen naar de ID5. Voor de echte familiemensen is er nog een Passat Variant die als 1.5 TSI, 2.0 TDI (beide 150 pk) of GTE leverbaar is. Beide Arteon-modellen zijn overigens nog gewoon wel leverbaar.

Toyota Prius+ (ZVW40W)

Wij moesten ons even achter de oren krabben. De Prius+ was er nog tot voor kort? Jazeker! De extra ruime en praktische hybride werd een tijd naast de gewone Prius geleverd. Toen in 2018 de nieuwe (vierde generatie) Prius op de markt kwam, mocht de Prius+ blijven na een kleine facelift. Maar deze betaalbare auto’s zijn er dus ook niet meer.Aan het begin van dit jaar haalde de importeur ‘m uit het gamma.