In your face! De M760Li in San Marino Blue

Auto's met een kleurtje. Daar worden we vrolijk van.

In verband met de restwaarde worden auto’s vaak in een saaie kleur besteld. Je kunt immers altijd een wrapje toepassen om op te vallen. Ben je een échte eindbaas, dan kies je wel voor een permanente opvallende kleur en neem je een eventuele waardedaling voor lief. Of deze blauwe M760Li xDrive (rijtest) ook harder in waarde zal delen is nog maar de vraag. Gedurfd is het wel!

De kleur op deze auto is bekend onder de naam San Marino Blue. Dit is een zeer fraaie en exclusieve BMW Individual kleur. Het was tevens de introductietint op de BMW M4 CS. Het staat de enorme 7-serie zeker niet verkeerd. Het is in mijn ogen nét even wat mooier dan die Estoril Blauwe 7-serie van laatst.

Deze M760Li xDrive staat bij BMW Abu Dhabi en beschikt over een rood interieur. Of dat ook mijn keuze zal zijn laat ik even in het midden, maar saai is ‘ie in elk geval niet. De exacte meerprijs voor deze kleur is niet bekend, maar reken op enkele duizenden euro’s.

Fotocredit: BMW Abu Dhabi Motors op Facebook