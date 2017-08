AB-lezer komt met oplossing voor organisatieproblemen Spa

Ook dit jaar was de organisatie op zijn zachtst gezegd niet fantastisch geregeld. Een lezer denkt een oplossing te hebben.

Formule 1 op Spa-Francorchamps is geweldig (of: kan geweldig zijn). Het is één van de mooiste banen ter wereld en nog relatief dicht bij huis ook. Er is helaas ook een andere kant. Ieder jaar staan er onder andere dikke files in de richting van het circuit bij een groot evenement als de Formule 1. Naarmate de populariteit van de autosport in zowel België als Nederland toeneemt, zal het verkeer er ook niet minder op worden. Ook laat men organisatorisch een aantal steken vallen. Dat laatste zit Autoblog-lezer Niek niet lekker.

Reden voor Niek om eens goed te kijken naar oplossingen. Niek is student lucht – en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft en een fan van de Formule 1. Ook hij ging dit weekend met zijn vrienden naar Spa om te kijken naar het spektakel. Hij heeft echter zijn twijfels om volgend jaar weer af te reizen naar het ciruit. In een motivatiebrief aan de organisatie van Spa uit de AB-lezer zijn zorgen. Bovendien denkt Niek in oplossingen:

Ten eerste wil ik jullie complimenten geven over de verkeerssituatie. Ondanks de erbarmelijke infrastructuur heb ik het gevoel dat jullie het verkeer veel beter hebben geregeld dan vorig jaar. Het verliep veel soepeler en op de terugweg vanaf de camping werden wij een andere kant opgestuurd dan de mensen met normale parkeertickets, waardoor we relatief snel thuis waren.

Ik had bronzen tickets, dus dan weet je wat je krijgt: veel drukte, rotzooi en lastig te vinden plaatsen. Dit was voorheen zo en nu weer. Wij besloten om op de Kemmel Straight te gaan zitten en we waren niet de enigen. Dit jaar waren de omstandigheden een stuk erbarmelijker dan de voorgaande jaren..

Er is een soort ontwikkeling die ervoor zorgt dat sommige mensen geen plaats krijgen en noodgedwongen in het bos gaan zitten. Op de top van de heuvel zetten de mensen die vroeg aankomen meteen hun stoeltje neer. Dit zijn mooie plaatsen, dus daar zal niemand gek van op kijken.

De heuvel vult zich gedurende de dag langzaam van boven naar onder. Hoe druk het ook is, onderaan is er altijd genoeg plaats. Dit omdat het gewoon onmogelijk is om jezelf een weg te banen door de rijen met stoeltjes die bovenaan staan. Niemand laat je erdoor en als je er eenmaal doorheen bent, dan moet je nog zigzaggen tussen andere mensen met kleedjes en stoeltjes. Er liggen overal losse stenen en er zijn veel gladde plekken waar ik veel mensen heb zien uitglijden met als gevolg door de lucht vliegende bakjes friet en ander voedsel. Eenmaal onderaan gekomen hoorde ik niets anders dan geklaag. Voor mensen die niet top te been zijn is het gewoon niet mogelijk om een mooie plaats te vinden. Zelfs ik als 19-jarige vond het bijzonder onprettig om naar boven of onder te moeten lopen. Het halen van eten en drinken en zelfs een plaspauze moet noodgedwongen worden uitgesteld tot na de race. Ook is er geen prullenbak, waardoor de rotzooi van de vrijdag en zaterdag zelfs op zondag nog bij de zitplaatsen ligt. Het werd op zondag zelfs zo erg dat mensen onder tegen de hekken gingen plassen, waardoor je dat vanaf drie meter afstand nog steeds rook. Dit is natuurlijk erg vies en zorgt ervoor dat mensen daar niet gaan zitten. Deze situatie zorgt voor irritatie en opstootjes. Daarnaast is de heuvel niet efficiënt bezet omdat mensen maar gewoon ergens neerploffen, in mijn mening kunnen er nog veel meer mensen bij als je het een beetje in goede banen leidt. Dus hier mijn voorstel:

Het lijkt mij heel erg slim om “banen” te graven in de heuvel, waardoor je als het ware een natuurlijke tribune krijgt. Mensen kunnen dan prettig zitten en de stoeltjes staan gewoon recht, zonder dat men zelf moet gaan graven en stenen onder de poten moet zetten ter stabilisatie. Het hoeven echt geen perfecte plaatsen te worden, maar als er een beetje een tribune komt dan zou je er veel meer mensen kwijt kunnen én dat zou de kwaliteit van het verblijf flink verbeteren. Daarnaast moeten er om de 20 á 30 meter trappen naar boven zijn, breed genoeg om overheen te lopen, maar te smal om op te zitten. Op deze manier kunnen mensen gemakkelijk naar boven om consumpties te gaan besteden, waardoor je veel meer inkomsten krijgt en het publiek een prettigere ervaring heeft. Dit jaar waren er 250.000 bezoekers, een geweldig aantal! Jullie moeten je wel realiseren dat er potentieel heel veel mensen gaan afhaken door slechte ervaringen met de staanplaatsen. Het realiseren van mijn voorstel kost natuurlijk geld, maar ik denk dat jullie op de lange termijn veel meer geld gaan verliezen als jullie dit soort dingen niet aanpakken, daarnaast is het maar een schrijntje van de totale inkomsten die al deze zitplaatsen opbrengen.

Ik hoop dat jullie mijn feedback en voorstel serieus nemen. Mochten jullie hulp nodig hebben bij de uitvoering dan ben ik uiteraard geïnteresseerd om te helpen.

Met dank aan Niek voor deze gastbijdrage!