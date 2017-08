Met zo’n interieur is vertoeven in de Panamera een feestje

Kom je aan op een afspraak, heb je geen zin meer om uit te stappen omdat je zo lekker zit..

Een merk als Porsche doet absoluut niet kinderachtig als het op het interieur aankomt. De autofabrikant maakt gebruik van mooie materialen. Van binnen is een Porsche zakelijk saai, maar een straf is het niet. Dat het nog beter (en vooral spannender) kan bewijst TopCar.

Het uiterlijk van de Panamera werd al aangepakt door de tuner. TopCar presenteerde met de Stingray GTR edition een dik apparaat. Plaatjes van het interieur werden niet vrijgegeven, maar daar is nu dus verandering in gekomen. Het black & white thema van de Stingray GTR is doorgespeeld in de binnenkant. Het is allemaal wat extreem. Aan de andere kant heb je te maken met een Russische tuner. What did you expect?

Bijna overal waar je kijkt is het een overdaad aan lederen materialen. Het stuurwiel, de middenconsole, de stoelen en de deurlijsten. De kleurencombinatie is behoorlijk aanwezig. Gelukkig kun je als klant zelf bepalen welke kleur(en) je wil hebben. Wat zo’n interieur mag kosten is niet bekend. Voordelig zal het niet zijn. Ter indicatie: je Panamera laten ombouwen tot Stingray GTR edition kost bij TopCar bijna 25.000 euro.