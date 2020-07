Inden A-Klasse is over 5 jaar een enorm succes

De Inden A-Klasse is de ideale auto om rondjes mee te rijden door de stad, zolang je de stoplichtsprintjes maar mijdt.

Nog niet zo heel erg lang geleden werd ondergetekende gewezen door collega @martijngizmo dat het aantal Golf R bumpersetjes veel hoger is dan het aantal Golfjes in R-uitdossing. Als je even goed oplet, dan kun je dat niet níet meer zien. Ze zijn werkelijk overal.

Blasfemie

Voor de doorgewinterde petrolhead is het natuurlijk blasfemie. Maar waarom eigenlijk? Als je het er dik uit vindt zien en je moet toch een nieuwe bumper monteren, waarom niet meteen de bumpers die je het mooiste vind? Deze Inden A-Klasse in AMG-trim is er een goed voorbeeld van. Inden Design is een specialist als het aankomt om normale Mercedessen er veel dikker uit te laten zien dan dat ze eigenlijk zijn.

Inden A-Klasse

Op het eerste gezicht ziet de Inden A-Klasse ziet eruit als elke andere A-Klasse. Totdat je wat beter gaat kijken en dan zie je allerlei details die eigenlijk niet kloppen als je een OCD hebt. We beginnen even aan de voorzijde van de compacte Mercedes. Daar valt natuurlijk de Panamericana-grille op. Deze zie je op de nieuwe A45 (W177), maar niet op het vorige type (W176).

‘Koolstofvezel’

Net als de A45 AMG van de eerste generatie heeft ook de Inden A-Klasse diverse koolstofvezel-achtige accenten, zoals de spoilerlip. Ook de voorbumper is geheel nieuw. Verder krijg je extra dik aangezette sideskirts, wederom met een soort carbon-esque afwerking.

Oxigin 20 Attraction

De wielen van de Inden A-Klasse komen bij de firma Oxigin vandaan. Het model, de ’20 Attraction’ is leverbaar van 18 tot 20 inch in diameter. Deze velgen zijn 20 inch groot en 9 inch breed. Daarom zitten 235/30 R20 banden rondom. Om de wegligging nog verder te verbeteren is er een schroefset van H&R gemonteerd.

Keramische verf

Een speciale vermelding voor de remmen, die zijn namelijk keramisch. Alhans, de blokken zijn opnieuw gespoten met ‘keramische verf’, wat dat ook moge zijn. Het is in elk geval briljante marketing. Als laatste zien we vier enorme stortkokers aan de achterzijde. Niet zoals de A45 AMG deze had, maar de C63 AMG.

A180 CDI

Dan de motor, daar waar het om gaat. Welnu, we hebben geen idee. Wat dat betreft verwachten we de Inden A-Klasse veel tegen te komen in Nederland. Een A180 met basis Renault-dieseltje, 4 ton op de klok en een splinternieuwe dikke bodykit. A45-uitgevoerd noemen we dat. Bijna hetzelfde als de echte, maar dan zuiniger.

Bekijk hieronder de aankooptips mocht je er eentje zoeken om om te bouwen: