Dit is de goedkoopste Ferrari 550 Maranello van Marktplaats

Als het gaat om de goedkoopste Ferrari 550 Maranello, dan is dit de beste keuze.

Het is een van de absolute heldenauto’s van de afgelopen 40 jaar, de Ferrari 550 Maranello. Voor veel Testarossa fans was het even slikken. De Testarossa, 512 TR en 512 M werden namelijk opgevolgd door een compleet andere auto.

Opvolger 512M

De Ferrari 512M maakte in 1996 namelijk plaats voor de 550 Maranello. De Maranello was in alles anders. De motor was geen platte V12, maar een ‘echte’ V12. Het belangrijkste was dat de motor van het midden verhuisde naar voren. Daarmee kreeg de auto meteen veel fraaiere proporties. Wij gingen op zoek naar de goedkoopste Ferrari 550 Maranello van Marktplaats. Dat bleek een eenvoudige actie te zijn.

Goedkoopste Ferrari 550 Maranello

In Nederland is de auto mondjesmaat verkocht en dat zie je ook terug aan het aanbod op Marktplaats. De goedkoopste Ferrari 550 Maranello blijkt tevens de duurste (op een exemplaar waarop geboden moet worden, na).

De Ferrari 550 Maranello was een redelijk succes voor Ferrari, er zijn er tot 2002 namelijk meer dan 3.000 van gebouwd. Volgens velen is de 550 Maranello de heilige graal. Je hebt een atmosferische V12 (de Tipo F-133) met een handgeschakelde zesbak.

Slechts 71.500 euro

Zie het als een soort moderne interpretatie van de 365 GTB/4 Daytona. Ook was de 550 Maranello aanzienlijk beter dan zijn opvolger, de 575M. Je hoeft geen multimiljonair te zijn om een dergelijke bolide qua aanschaf te kunnen veroorloven. De goedkoopste Ferrari 550 Maranello van Marktplaats kost namelijk slechts 71.500 euro.

93.017 kilometer

Voor dat geld krijg je een hele hoop auto voor relatief weinig geld. Het is een zwart exemplaar met zwart lederen bekleding. Een tikkeltje saai, maar het is een Ferrari met V12, die zijn juist fraai als ze een beetje ingetogen zijn. Qua kilometers lijkt het alsof deze 550 Maranello nooit heeft stil gestaan: er staat inmiddels 93.017 kilometer op de klok.

4k per jaar

Mede daardoor is het de goedkoopste Ferrari 550 Maranello van Nederland. Maar deze 550 komt uit 1997, dus in de afgelopen 23 jaar is er gemiddeld iets meer dan 4.000 km per jaar mee gereden. Precies wat je wilt om te zorgen dat je er nog mee wilt en kunt rijden. Als er te weinig kilometers op staan, wil je waardevermindering voorkomen en zet je ‘m in de stalling. Zonde.

Rijden

Want rijden: dat wil je! De 550 Maranello is een sportievere GT. Strakker dan de 456 GT en serieuzer dan de 355. De 5.5 liter V12 (daar komt de naam 550 vandaan) levert een maximum vermogen van 485 pk bij 7.000 toeren en maximum draaimoment van 568 Nm bij 5.000 toeren. Mits je pookknop, koppeling en gaspedaal goed weet te bedienen, kun je in 4,4 seconden acceleren naar de 100 km/u. De topsnelheid begraat 320 km/u.

Onderhoud

Dat zijn nog steeds uitstekende waarden. Het enige waar je op moet letten is het onderhoud. Dat kan zeldzaam prijzig uitvallen bij twaalfcilinder Ferrari’s. Dermate hoog dat zelfs rijke mensen het niet meer leuk vinden. Met deze goedkoopste Ferrari 550 Maranello van Marktplaats lijkt het redelijk goed te zitten. De facturen zitten erbij en de boekjes zijn ingevuld. De laatste beurt was 500 km geleden uitgevoerd. De huidige eigenaar heeft de auto sinds 2003 in bezit, ook een prettige gedachte.

