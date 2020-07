Vossen Audi RS Q8: minder ordinair dan een Urus?

De Audi RS Q8 is het minder ordinaire broertje van de Urus, maar wat als Vossen zich ermee gaat bemoeien?

Ze hebben dezelfde aandrijflijn, alleen een compleet ander uiterlijk. Voor een leek is de Audi RS Q8 het sympathieke broertje van de Lamborghini Urus. Ga je de Duitse SUV echter pimpen, dan blijft er zo op het oog weinig over van het sympathieke. Neem nu deze Audi RS Q8.

Een video stelt de Amerikaanse velgenboer twee exemplaren aan je voor. Het gaat hier om een zwarte Vossen Audi RS Q8 met bronzen velgen en een witte verlaagde RS Q8 met lichtmetalen velgen. Beiden zijn nu verkrijgbaar op de power-SUV uit Ingolstadt.

Je kunt lekker poetsen en het is ook oppassen geblazen voor stoeprandjes. De bronzen velgen zijn maar liefst 23-inch groot. De lichtmetalen velgen zijn met 22-inch ietsjes bescheidener. Voor zover je over bescheiden kunt spreken met deze Vossen Audi RS Q8.

Beiden maken deel uit van de EVO Series van Vossen. In bovenstaande demonstratievideo zijn de Audi’s zowel stilstaand als rijdend te zien. De video is opgenomen in de omgeving van Coral Springs, Florida. In deze Amerikaanse staat val je niet eens zo heel erg op met dergelijke velgen op je Audi. Hoe anders zou deze combinatie in een Nederlands straatbeeld zijn. Een mooie toevoeging, of over de top voor de Audi RS Q8?