Indoctrineer je kinderen met een grote BMW grille

Groot is goed. Leer je kinderen dat een grote BMW grille acceptabel is.

Opgroeiende kinderen van nu weten niet beter. BMW’s hebben een grote grille toch? De groep mensen met een geboortejaar van voor 2019 weten wel beter. Wil je de grote grille indoctrinatie meteen goed bijbrengen dan is deze speelgoedauto perfect geschikt voor je koter.

De Baby Racer’s van BMW gaan al drie generaties mee en zijn altijd gebaseerd op bestaande modellen van het merk. Uit tijden dat een grille nog wel van een normaal formaat was zeg maar. Maar tijden veranderen. Zo ook de Baby Racer.

De vierde generatie speelgoedauto is gebaseerd op de huidige BMW 4 Serie, iX en BMW M3/M4. En daar hoort natuurlijk een grote grille bij. Nu vind ik het aangezicht van de M3/M4 helemaal prima en heb ik niets tegen de grote neus. Maar er zijn legio autoliefhebbers die daar anders over denken. Zelfs op de Autoblog redactie zijn de meningen verdeeld.

Zo’n BMW Baby Racer op onze redactie is toch niet echt van toepassing. We zouden de vierwieler in de eerste beste zitpoging slopen. De Baby Racer is voor mensjes in de leeftijd van 1 tot 3 jaar. Je kleine heeft er meteen een goede leg day aan, want de aandrijving verloopt naturel met de beentjes.

Er zit een claxon op het stuur, wat geweldig is voor jonge kinderen. Wat minder voor de ouders. De vierde generatie BMW Baby Racer komt in de kleuren zwart, blauw of wit op de markt. Een exacte prijs is niet bekend, maar reken op zo’n 150 euro. De nieuwe speelgoedauto is vanaf mei dit jaar verkrijgbaar bij officiële dealers.